Ian Machado Garry: «No siento que haya perdido en UFC 310»

Perder el cero en su récord no cambió la forma en que Ian Machado Garry ve su carrera y su potencial en la UFC, ni un poco.

El contendiente de peso welter irlandés llegó al evento co-principal del UFC 310 del sábado contra Shavkat Rakhmonov con un estatus invicto y abandonó el evento sin él, ya que perdió por decisión unánime . Sin embargo, a pesar de la derrota ante Rakhmonov (19-0 MMA, 9-0 UFC), Machado Garry (15-1 MMA, 6-1 UFC) no se siente un perdedor y, de hecho, cree que demostró una vez más que está destinado a convertirse en campeón de peso welter de UFC.

“No siento que haya perdido hoy. Puede que no haya levantado la mano, pero salí y peleé contra un gigante. Salí y peleé contra el hombre del saco, y demostré que es jodidamente humano. Salí allí con tres semanas de aviso, salvé este evento, salvé esta cartelera y contra el hombre más aterrador de la división. Salí allí y detuve casi todo. No hubo ningún momento en el que pareciera que iba a terminar la pelea, y lo puse en dos sumisiones. Le quité la espalda y me divertí.

“Demostré que puedo competir con los mejores de la división y demostré esta noche, con tan poco tiempo de antelación, que puedo ser campeón. Puedo hacerlo durante cinco rounds y no hay huecos en mi juego. Ese hombre no me aportó nada esta noche. Ganó por opinión, y eso está bien. Está bien. Puedo vivir con eso”.

No está claro qué será lo próximo para Machado Garry en este momento, pero es seguro asumir que Rakhmonov desafiará al campeón de peso welter de UFC Belal Muhammad en 2025.

Machado Garry siente que Rakhmonov está destinado a ganar el título, lo que hace que una posible revancha o incluso una trilogía sea casi inevitable.

“Lo dije antes de la pelea, creo que él es mejor que todos los demás y creo que yo soy mejor que todos los demás, y nos vamos a ver varias veces. Nos vamos a ver varias veces en nuestras carreras. No creo que nos vayamos a ver solo una vez más, creo que podrían ser dos veces. Creo que él es así de bueno, y sé que yo soy así de bueno”.