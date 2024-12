Ian Heinisch detalla cómo las lesiones cerebrales lo obligaron a retirarse

Ian Heinisch permaneció en silencio hasta que no pudo soportarlo más. Solo quería sentirse normal, un estado en el que no se sentía desde hacía un año y medio.

En julio de 2023, Heinisch (14-5 MMA, 3-4 UFC) anunció un descanso indefinido de las MMA, algo que ahora llama un «retiro», debido a un traumatismo cerebral. Heinisch le da crédito a las MMA por cambiar su vida, por lo que alejarse fue desgarrador, aunque necesario.

“Lo oculté durante un año y medio. Cuando se suponía que debía pelear contra Sam Alvey, tuve que retirarme de esa pelea. No podía ocultarlo más. No podía ir al gimnasio. No me sentía yo mismo. Tenía dolores de cabeza todo el tiempo. Estaba confundido. Una vez, estaba conduciendo mi auto y olvidé dónde estaba. Fue entonces cuando pensé: ‘Está bien, mi única prioridad ahora es sentirme normal de nuevo’. Afortunadamente, a través de células madre y CPI y todos estos diferentes tratamientos y solo el tiempo, sin recibir golpes, me siento bien. Sigo entrenando, no hago nada de contacto. Pero amo este deporte, hombre. Me eligió y ahora me lo han arrebatado. Es una mierda, pero mi corazón todavía está aquí para la gente y amo mi viaje”.

Aunque la decisión de apartarse de su camino antes de alcanzar el final deseado fue difícil, Heinisch dijo que la elección se hizo cada vez más fácil con el paso del tiempo. En un deporte en el que los traumatismos cerebrales se reparten y absorben a diario, Heinisch espera que otros luchadores escuchen a sus cuerpos y mentes cuando sea necesario.

“En un momento dado, no me importaba volver a pelear. No me importaba nada más que volver a sentirme normal. Así fue hasta ese punto. Si estás luchando con eso, te digo que descanses tu cerebro. Se puede curar, pero tienes que dejarlo descansar. Fue duro. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. He estado entrenando MMA, comiendo, durmiendo y respirando este deporte durante la última década. Cambié mi vida. Estaba en el último lugar en una celda extranjera y llegué al top 10. Sentí que estaba cerca de hacer una carrera por el título, pero Dios tiene otros planes. Soy bendecido en este viaje. Dios me está usando para donde estoy ahora”.

No todas las historias de lesiones cerebrales tienen un final feliz, pero Heinisch es uno de los afortunados. Gracias a las células madre y otros tratamientos, finalmente se siente él mismo. Ha encontrado una vida más allá de la lucha y ha alcanzado el éxito a través de las criptomonedas y otras empresas. Heinisch se siente agradecido.

«Tengo la suerte de tener una carrera y una plataforma, pero ahora se trata de negocios».