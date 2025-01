Ian Garry y su lugar en el ranking UFC: Soy el # 2

Ian Garry, aspirante al título del peso wélter de la UFC, cree que su derrota ante Shavkat Rakhmonov le ha consolidado en el segundo puesto del grupo de perseguidores.

Garry tuvo a principios del mes de diciembre, en el UFC 310, una oportunidad de última hora para asegurarse su primera oportunidad por el título en el mayor escenario de las artes marciales mixtas. Sustituyó al lesionado Belal Muhammad para enfrentarse a Shavkat Rakhmonov, otro prometedor invicto de las 170 libras.

Aunque la oportunidad de ser campeón de «Nomad» se había convertido en una defensa de su condición de máximo aspirante, la estrella kazaja salió intacta de su cita con el campeón Muhammad tras derrotar por un estrecho margen a Garry.

«El Futuro» no perdió comba, sin embargo, dada la naturaleza competitiva de su exhibición. Pero eso no significa que se viera recompensado con un fuerte empujón hacia arriba en la escala del peso welter, en la que permanece a unas cuantas posiciones de los cinco primeros, en el nº 7.

Durante una reciente entrevista con MMA Knockout, Garry se mostró firme a la hora de rechazar esa colocación, insistiendo en que la forma en que desafió al muy respetado Rakhmonov le deja como el claro aspirante número dos de la división.

«La forma en que veo esto es que la pelea contra Shavkat era para ser el aspirante número uno del mundo y salir a luchar por el cinturón a continuación», dijo Garry. Si no soy el aspirante número uno, y Shavkat ha levantado la mano y se ha consolidado, definitivamente soy el jodido número dos».

«Así es como yo lo veo. Porque no hay manera de que después de esa actuación, no se puede sentarse allí y decir que estoy (no) uno de los mejores en la división», continuó. «Así que lo que los rankings quieran decir oficialmente, está bien».

Queda por ver qué le depara el futuro a Garry en el recién iniciado año 2025. Aunque en marzo se le relacionó brevemente con el puesto de titular frente a Leon Edwards en el UFC Londres, «The Future» ha descartado hablar de una salida a Europa si no es en su país natal, Irlanda.