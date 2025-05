Ian Garry y la experiencia de ser peleador reserva

Ian Machado Garry no dudaría ni un segundo en servir de reserva para una pelea importante de la UFC si volviera a presentarse la oportunidad.

Machado Garry (16-1 MMA, 9-1 UFC) se pesó como peleador suplente en la reciente pelea por el título del peso welter de la UFC entre Belal Muhammad y Jack Della Maddalena en el UFC 315, sólo dos semanas después de su victoria sobre Carlos Prates.

Aunque tanto Muhammad como Della Maddalena llegaron al octágono sin problemas y Machado Garry no fue necesario en Montreal, «El Futuro» dice que con mucho gusto volvería a asumir el papel de reserva para una gran pelea.

«Creo que lo volvería a hacer sin duda», dijo Machado Garry durante una aparición esta semana en The Ariel Helwani Show. «Creo que prepararme mentalmente para una pelea es algo que disfruto. Tener la oportunidad de entrar y pelear, lo disfruto aún más.»

Aunque Machado Garry está abierto a la idea de pesarse como reserva, preferiría tener una pelea real alineada al final de su campo de entrenamiento que pasar meses preparándose solo para terminar al margen.

«Obviamente, tendría que tener sentido para mí en lo que respecta a prepararme, prepararme para una pelea y luego tener algo, ya sea que tenga una pelea después de eso o que tenga una pelea antes de eso y luego retroceder de nuevo», dijo a Helwani.

«Así que me gustaría estar preparando para algo que está bloqueado y asegúrese de que estoy mentalmente para entrar allí y voy, a la derecha, estoy recibiendo algo al final de esto, no sólo. Vuelvo a casa y digo, bueno, podría haber pasado. El ejemplo de Prates es perfecto. Peleo con Prates, (entonces) dos semanas después, tres semanas después, un mes después, (estoy) listo para volverme a pesar en caso de que me necesiten. Lo volvería a hacer sin dudarlo».