Ian Machado Garry da todo el crédito del mundo a Jack Della Maddalena por lo que hizo dentro de la jaula en el UFC 315, pero la admiración podría detenerse ahí.

Machado Garry estuvo junto a la jaula como luchador de reserva en el combate por el título celebrado el 10 de mayo en Montreal. Aunque su asiento podría describirse como uno de los mejores de la casa, Machado Garry (16-1 MMA, 9-1 UFC) dijo que se llevó una impresión equivocada de las habilidades de los dos luchadores en persona. Cuando volvió a ver el combate, su opinión cambió.

«Sé lo rápido que soy. Conozco el tiempo real«, dijo Machado Garry a Uncrowned hace unos días..

«Al verlo con mis propios ojos, pensé que ambos parecían lentos. Luego, lo volví a ver por televisión y era un aspecto completamente diferente. Jack parecía mucho más limpio que en persona. Parecía mucho más rápido cuando lo veías contra Belal. Cuando estás sentado en primera fila, lo veo como si estuviera allí. Esa es mi mentalidad. Hubo muchas cosas que Jack hizo que me parecieron bastante descuidadas. Pero técnicamente era el mejor golpeador, así que iba a ganar a pesar de todo. Belal nunca ha destacado por sus golpes».

Entonces, ¿fueron las habilidades de Della Maddalena o los defectos de Belal Muhammad los que llevaron al resultado final de un campeón australiano del peso welter? Machado Garry cree que fue una combinación de ambas cosas. Pero en respuesta a los comentarios realizados por el entrenador de Della Maddalena, Ben Vickers, en Submission Radio, Garry se deshizo de las habilidades del campeón mostradas en combates anteriores.

«En sus últimas cuatro peleas, Jack ha tenido una finalización. Así que me está diciendo que necesito entrar en el gimnasio y que necesito encontrar algo de poder. Le han dado una paliza tremenda. … Belal no es ni de lejos el boxeador que soy yo. Creo que ambos estamos de acuerdo en eso. Belal no es nada comparado conmigo en los pies», dijo Machado Garry.

«Pero parecía duro cuando estaba en tu estudio, sí. He doblado su nariz hacia atrás como debe ser. Su entrenador no debería meterse en esto. Mi hijo dándole M&Ms es una broma dañina, riéndose de su falta de peso. Todo estuvo bien. Todo fue un poco de broma. No estoy volando por el mundo tratando de ser una superestrella, tratando de ser alguien famoso. Estoy volando alrededor del mundo listo para pelear. Si me necesitan, apareceré y haré lo que tenga que hacer para pelear. Si es el campeón, le quitaré el cinturón de las manos».

No está claro cuál será el próximo movimiento de Machado Garry. Una semana antes de subir a la báscula en Montreal, derrotó a Carlos Prates por decisión unánime. La victoria y el rápido cambio de rumbo hacia una oportunidad de reserva le han colocado probablemente en el grupo de favoritos de la UFC, pero con Islam Makhachev en el peso welter y Shavkat Rakhmonov esperando entre bastidores, no está claro cuál será el próximo combate de Machado Garry.

Sin embargo, Machado Garry cree que algún día se enfrentará a Maddalena (18-2 MMA, 8-0 UFC). Cuando llegue ese momento, no sólo estará ansioso por respaldar sus comentarios sobre las habilidades de Maddalena, sino también por hacerle pagar por los comentarios que Maddalena hizo sobre la familia de Machado Garry en la rueda de prensa previa al combate del UFC 315.

«Hay un chiste juguetón sobre un niño que le da M&Ms a un luchador con la comedia de base de: “Toma estos, cómetelos, pierde peso y mi papá intervendrá y ganará un título mundial”. Es para reírse. Es de bajo nivel», dijo Machado Garry. «Luego salir ahí y decir los comentarios que dijo fue simplemente inmaduro. Demuestra que es muy sensible.