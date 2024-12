En el período previo a su pelea programada con Joaquin Buckley en UFC Tampa, Ian Machado Garry fue muy vocal sobre algunos de los otros principales contendientes en la división de peso wélter.

El número 7 del ranking llamó específicamente a rivales de la talla de Colby Covington y Kamaru Usman por rechazar peleas con él, lo que le llevó a aceptar una pelea contra alguien clasificado por debajo de él.

Esto no terminó sucediendo, ya que Garry recibió la llamada para participar en el evento co-principal del UFC 310 para enfrentarse a Shavkat Rakhmonov en una eliminatoria por el título. Cuando Covington ocupó su lugar para enfrentarse a Buckley en el último evento de la UFC de 2024, esto sólo proporcionó al irlandés aún más combustible.

Tras sus comentarios, Usman respondió durante un episodio de su Podcast Pound 4 Pound junto a Henry Cejudo. El ex campeón de peso welter compartió mensajes directos que Garry le había enviado durante su reinado por el título para mostrar respeto y admiración a «La pesadilla nigeriana».

Garry dio su opinión sobre Usman revelando estos mensajes durante una reciente entrevista con Spaceport Sweden. Dice que, en su momento, se desvivió en elogios hacia el mejor peso welter del mundo. Sin embargo, su opinión sobre Usman ha cambiado desde entonces, ahora que se ha convertido en un competidor suyo en las 170 libras.

El púgil de 27 años no se retracta de lo que dijo en su día, pero afirma que ya no siente el mismo respeto por Usman.

«Tenía mucho respeto por él, hasta que me rechazó. Eso es un hecho. Rechazó la pelea conmigo y eso es todo. Le tenía mucho respeto. Tenía mucho respeto por él y su carrera y todo lo que hizo como campeón.»

«Y cuando yo era un niño que veía el deporte y era un aficionado y lo estaba viendo pelear con Gilbert Burns por el título mundial durante COVID y yo estaba como ‘carajo, este tipo es uno de los mejores que hemos visto’. Esa era la opinión que el mundo tenía de él en ese momento»

«Cuando ese mismo tipo rechaza una pelea contra ti, cambia la opinión que tienes de él. Así que tenía respeto por Kamaru, puede que todavía un poco, pero no mucho después de que me rechazara, no mucho. Y no me importan sus excusas. No me importan sus excusas. Usted pone, usted rechaza la pelea. En mi mente, eres una p*rra «.