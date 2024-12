Ian Garry: Soy el peleador que da más miedo

Puede que no obtuviera el resultado que quería en el pago por evento del pasado fin de semana, pero eso no ha impedido que Ian Garry, aspirante al peso welter de la UFC, diera una especie de vuelta de la victoria.

Garry vio manchado su récord por primera vez en su carrera profesional en el UFC 310, un evento que co-encabezó junto a su antiguo compañero de entrenamiento y estrella emergente de las 170 libras, Shavkat Rakhmonov.

Su combate, que se produjo tras la retirada del campeón Belal Muhammad de su defensa programada contra «Nomad» debido a una lesión, se prolongó hasta el final en el T-Mobile Arena de Las Vegas, y el kazajo salió con su currículo invicto intacto.

Sin embargo, a pesar de que sus esperanzas de luchar por el oro de «Remember the Name» el año que viene se vieron mermadas por Rakhmonov, Garry parece más entusiasmado y confiado que nunca en sus posibilidades de llegar a lo más alto.

Durante una aparición en el episodio del lunes de The Ariel Helwani Show en Uncrowned, Garry reflexionó sobre su actuación perdedora en «Sin City», destacando las difíciles circunstancias en las que se produjo su primera eliminatoria por el título en la UFC.

En última instancia, aparte de tener su mano levantada, Garry aparentemente no cree que la noche podría haber ido mucho mejor en términos de demostrar que su confianza en sí mismo cuando se trata de vencer a todos en su camino en el escenario más grande de MMA está bien colocado.

«Fui allí con poca antelación contra el hombre más temible de la división y le hice humano», dijo Garry. «Demostré al mundo el talento que tengo contra un tipo al que creían imbatible. … No tengo ninguna duda de que, cuando terminó la pelea, no se puede decir otra cosa que no sea que soy el peleador que da más miedo.

«No me ganó en ningún sitio», continuó Garry. «Los golpes significativos, los gané. Gané los intercambios de agarres; me defendía y derribaba todo lo que él hacía. El plan de juego y todo lo que se me ocurrió y le dije a mi equipo que quería hacer, funcionó. Es cuestión de segundos y de cuatro o cinco tiros extra, y estás hablando de cinco asaltos a mi favor».

Con esos comentarios en mente, el irlandés entrará evidentemente en 2025 con aún más confianza y expectativas para sí mismo. Lo primero es lo primero, Garry debe volver a la senda de la victoria y, a partir de ahí, tal vez le espere otra oportunidad de asegurarse una primera oportunidad por el oro en su carrera en la UFC.

Por el momento, sin embargo, la atención se centrará en el ganador del evento co-principal de UFC 310, mientras Rakhmonov busca una segunda reserva oficial frente a Muhammad en el nuevo año.