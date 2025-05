El campeón de peso wélter Belal Muhammad pelea con Jack Della Maddalena en el evento principal del UFC 315 este fin de semana, e Ian Garry es firme en que él debería ser el siguiente en la línea para pelear con el ganador.

«La verdad es que yo soy el siguiente», dijo Garry a Full Send MMA. «Voy a ser el siguiente. Soy la mejor pelea que puede conseguir en la división. A nadie le importa Joaquin Buckley. A nadie le importa Kamaru Usman. Debería haberse ido hace mucho tiempo. Son irrelevantes en mi mente.

«La pelea más grande que se puede hacer después de este evento, cuando Belal gana, es Belal Muhammad contra Ian Machado Garry. Y hagámoslo en su jardín trasero. Hagámoslo en Chicago».

Garry, que derrotó a Carlos Prates en el evento principal de UFC On ESPN 66 el mes pasado, pasó a confirmar que ha descartado pelear con cualquier otra persona que no sea el campeón.

«No», respondió Garry cuando se le preguntó si antes aceptaría otra pelea. «No creo que lo necesite. Creo que soy el nombre más importante de la división. He lesionado a Shavkat [Rakhmonov]. No va a pelear este año. No veo a nadie más grande, a nadie más interesante que yo para organizar un evento principal de pago por evento y llenar un estadio. No hay nadie más grande. No hay nadie que genere esa expectación y ese revuelo», afirmó.

A pesar de las afirmaciones de Garry, cabe señalar que en estos momentos sólo ocupa el sexto puesto del escalafón, y que el actual aspirante número 2, Shavkat Rakhmonov, que le derrotó en las tarjetas de puntuación en diciembre del año pasado, ha declarado que él es el siguiente en la lista de aspirantes al título.

Y Garry no ha mencionado el hecho de que el actual aspirante número 1 es en realidad Sean Brady, que lleva una racha de tres peleas ganadas.

No obstante, Garry se encuentra en Montreal para el combate del sábado por la noche, ya que ha aceptado actuar como peleador de reserva, así que todo es posible.