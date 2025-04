Ian Garry no siente que haya perdido contra Shavkat Rakhmonov

Si bien el contendiente de peso welter de UFC, Ian Garry, ya no está oficialmente invicto, aparentemente todavía lo siente.

Garry tuvo su récord manchado por primera vez en su carrera profesional en UFC 310 en diciembre pasado, un evento que co-encabezó junto a un ex compañero de entrenamiento y estrella en ascenso en las 170 libras, Shavkat Rakhmonov .

La contienda, que se produjo después de la retirada del campeón Belal Muhammad de su defensa programada contra “Nomad” debido a una lesión, se extendió hasta el final dentro del T-Mobile Arena de Las Vegas, y el kazajo emergió con su currículum invicto intacto.

Sin embargo, a pesar de que sus esperanzas de luchar por el oro de “Remember the Name” este año se vieron frustradas por Rakhmonov, Garry parece más entusiasmado y confiado que nunca en sus posibilidades de llegar a la cima .

Y mientras se prepara para su oportunidad de demostrarlo frente al agresivo Carlos Prates en Kansas City, Garry dijo durante la primera parte de la serie UFC Journey de ESPN MMA para el evento de este fin de semana que no recuerda haberse sentido derrotado por Rakhmonov.

“Mi ego no me permite admitir que nunca levanté la mano. Aún hoy siento que no perdí esa pelea. Él jadeaba, agradecido de que la pelea hubiera terminado. Estaba listo para más”.