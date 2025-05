Ian Garry: Me encantan los desafíos

Ian Garry quiere una oportunidad contra Khamzat Chimaev. Si buscas a alguien en la UFC que no tenga miedo de provocar, Ian Garry es tu hombre.

El peso wélter irlandés nunca ha ocultado sus ambiciones ni sus opiniones, y ahora tiene la mira puesta en un reto que genera expectación en el mundo de las MMA: un futuro enfrentamiento con Khamzat Chimaev.

► Ian Garry quiere a Khamzat Chimaev.

«No le tengo miedo a nadie y creo que puedo vencer a cualquiera en este deporte. Si hay una manera de hacerlo, la encontraré», dijo Garry en una entrevista con Covers.com,

Haciendo un guiño a la reputación de Khamzat Chimaev, pero insistiendo: «Creo que Khamzat es fenomenal en lo que hace... Simplemente creo que no ha peleado con nadie que pueda hacerle lo que yo pude. Me encantan los desafíos, y eso sin duda lo sería. Y con lo que ha hecho en su carrera y cómo lo ha hecho, eso me entusiasmaría».

Ian Machado Garry, siempre dispuesto a aceptar un reto, afirma que una pelea con Chimaev lo entusiasmaría y que no se acobarda ante una prueba. Para quienes se pongan al día, Ian Garry es uno de los pesos wélter más prometedores de la UFC.

Su aparición más reciente fue el 26 de abril de 2025, cuando venció por decisión unánime a Carlos Prates en el evento principal de UFC Fight Night en Kansas City.

La victoria fue un repunte tras sufrir la primera derrota de su carrera ante Shavkat Rakhmonov en diciembre de 2024. Garry, ahora con un récord de 16-1, se mantiene firme en la puja por el título de peso wélter y, según informes, está en la conversación para una oportunidad contra el nuevo campeón, Jack Della Maddalena, aunque el próximo combate aún no se ha anunciado oficialmente.

Mientras tanto, Khamzat Chimaev está causando sensación en una división diferente. Hay mucho en juego; una victoria lo colocaría en la cima de la categoría de peso mediano y consolidaría su estatus como uno de los mejores del deporte. Khamzat Chimaev, por su parte, peleó por última vez en octubre de 2024, donde venció por finalización al excampeón Robert Whittaker en el primer asalto del UFC 308.

Esa victoria consolidó su estatus como uno de los principales contendientes en la división de peso mediano. Chimaev ahora tiene programada su primera oportunidad por el título de la UFC, enfrentándose al actual campeón de peso mediano, Dricus du Plessis, en el UFC 319 el 16 de agosto de 2025.

Hay mucho en juego, con Chimaev buscando el oro y extender su invicto en lo que se espera sea una de las peleas por el título más esperadas del año. Mientras Garry asciende en la clasificación de peso wélter, Chimaev está a punto de ganar el oro de peso mediano. Si sus caminos se cruzan, esperen muchos fuegos artificiales.