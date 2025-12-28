Hyan y Maya World firman con AEW tras su actuación en Worlds End

All Elite Wrestling continúa reforzando su división femenil. Luego de su participación en AEW Worlds End, se confirmó de manera oficial la firma de Hyan y Maya World con la empresa de Tony Khan.

El anuncio llegó horas después de que ambas luchadoras protagonizaran un combate muy bien recibido durante el Zero Hour, donde enfrentaron a Julia Hart y Skye Blue. La lucha fue destacada por su ritmo, química y ejecución, donde las debutantes dieron un gran encuentro.

► Tony Khan confirma la firma

Fue el propio Tony Khan quien hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales, señalando que, tras su actuación en Worlds End, Hyan y Maya World pasan a formar parte del roster de AEW. El mensaje dejó en claro que la empresa quedó satisfecha con el desempeño de ambas luchadoras.

They wrestled another fantastic match at the #AEWWorldsEnd Zero Hour tonight, and now it’s official: @_thehyan + @MayaWorldd are All Elite! Thank you all watching AEW Worlds End right now! pic.twitter.com/kBlvjbP3zI — Tony Khan (@TonyKhan) December 28, 2025

Un impulso a la división femenil de AEW

La incorporación de Hyan y Maya World representa un nuevo impulso para la división femenil, que en los últimos meses ha sumado talento joven con experiencia internacional. Ambas luchadoras ya habían llamado la atención en circuitos independientes y ahora tendrán la oportunidad de desarrollarse de manera constante en un escenario de alcance global.