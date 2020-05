El pasado 20 de abril, Nia Jax derrotó por segunda ocasión consecutiva a Kairi Sane, en una lucha en Monday Night Raw que duró 4 minutos con 10 segundos. Dentro de ese combate, ocurrió un feo error por parte de Nia Jax, quien al querer utilizar un bombazo contra los tensores del esquinero, terminó lastimando a la japonesa. Jax falló en dos aspectos muy importantes. El primero, en que tiró con muchísima fuerza a Kairi.

Y el segundo, en que no calculó bien el tamaño de su rival y en lugar de que el golpe lo recibiera Kairi en la espalda contra el protector de la tercera cuerda, Sane golpeó su cabeza en el protector de la primera cuerda. Aunque si lo vemos bien, esto pudo haberla salvado accidentalmente de una lesión más grande tipo estenosis espinal, como le sucedió a Sting contra Seth Rollins en WWE Night of Champions 2015, en donde casi hubo una tragedia.

No se sabe si Kairi Sane sufrió o no una conmoción cerebral producto de ese golpe, que sería la segunda conmoción en 6 meses tras el susto de TLC 2019, en donde terminó la lucha estando noqueada. Lo cierto es que la luchadora estuvo más de un mes fuera del ring, por lo que quizá sí tuvo una conmoción, y solo regresó hasta el pasado martes en las grabaciones del show de Raw que veremos este lunes.

Sin embargo, para desgracia de todos, ocurrió un momento en la lucha aún no muy claro, en donde aparentemente Nia Jax tenía cargada a Kairi Sane y se tropezó y la hizo caer golpeándose duro en la cabeza contra las escaleras metálicas, lo que le abrió la cabeza. Sin embargo, Sane hizo de tripas corazón y tras ser atendida por los médicos, solicitó continuar con la grabación de la lucha, y eso pasó. Hasta no ver la lucha, no sabremos bien si la culpa fue o no de Jax.

Hoy se conoció que Vince McMahon tomó la decisión de prohibir el Buckle Bomb, pues es un movimiento peligroso que además de lo de la lesión Sting y la de Sane en Raw, generó la lesión que le quitó el Campeonato Universal WWE a Finn Bálor en 2016:

Pero como en toda historia siempre hay opiniones divididas. Y aquí llega la de Hurricane Helms, o Shane Helms, un talentoso luchador que hasta hace poco se desempeñaba como productor tras bambalinas, y quien dice que el movimiento vetado, y sus variantes, no son peligrosas, dado que el peligro radica en la forma en cómo es ejecutado.

I did the Vertebreaker, arguably the most dangerous move in the business and never hurt anyone. 🤷🏻‍♂️ It’s not the move, it’s the execution. https://t.co/YW7H7JY0kV

"Yo hacía el Vertebreaker, posiblemente el movimiento más peligroso en el negocio y nunca lastimé a nadie. No es el movimiento, es la ejecución".

A continuación les dejamos con el vídeo del Vertebreaker (Kudo Driver), inventado por Megumi Kudo en 1995:

Las críticas hacia Nia Jax continúan, pues no es la primera vez que ha lastimado a una compañera:

It’s not like that’s even an unprecedented move. Big Viscera and Mark Henry both got sent down as a slap on the wrist. Write her off for a month or two and get her to run the ropes with Primo Colon.