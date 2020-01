Pese a no haber pisado nunca un ring de AEW, y tal vez no lo harán, Hulk Hogan y Mr T fueron piezas clave en la creación de AEW. Específicamente, Hulk Hogan y el A-Team. El Presidente de la empresa, Tony Khan, fue entrevistado por Dan LeBatard para su Podcast South Beach Sessions, y reveló que se enamoró de la lucha libre gracias a Hogan y sus apariciones especiales en la serie The A-Team, conocida como Los Magníficos en Latinoamérica y El Equipo A en España.

► Hulk Hogan y el A-Team, inspiración para Tony Khan

Estas fueron sus palabras:

«Vi a Hulk Hogan en The A-Team. Era una estrella invitada, pero era casi como un miembro extra del grupo. Viajaba en la camioneta con ellos, distraía a la gente cuando estaban en las misiones y esas cosas. Pero lo mostraron en el contexto de ser Hulk Hogan, el luchador, así que había partes de lucha libre.

«Fue una locura la primera vez que vi lucha libre en vivo, pero fue en ese programa en donde recuerdo haber visto la lucha libre por primera vez. Y luego quise aprender más al respecto, así que comencé a ver los shows y a aprender acerca de los diferentes luchadores. Eso fue cuando tenía 6 o 7 años. Se convirtió en una gran parte de mi vida, como otros deportes, también.

«Ric Flair y ‘Macho Man’ Randy Savage, así como Bret Hart, eran mis favoritos cuando era niño. Pero no sabía de la diferencia con otros deportes. Si me hubieran preguntado de niño quiénes eran mis deportistas favoritos, probablemente habría puesto en la misma bolsa a Jeff George, mariscal de campo de Illinois y a Randy Savage».

The A Team se emitió de 1983 a 1987. Hogan apareció en dos episodios de la serie: Body Slam y The Trouble With Harry. Aunque se interpreta a sí mismo, el agregado para su personaje es que fue compañero de armas de Baracus (Mr. T) en la guerra de Vietnam.