Hulk Hogan vs. Andre The Giant al Salón de la Fama de WWE

WWE ha confirmado que el legendario enfrentamiento entre Hulk Hogan y Andre el Gigante en WrestleMania III será homenajeado con el Immortal Moment Award durante el Salón de la Fama 2026.

Este reconocimiento lo convierte en apenas el segundo combate en recibir esta distinción, después del icónico duelo entre Steve Austin y Bret Hart en WrestleMania 13.

► El combate que marcó una era en WrestleMania III

La lucha tuvo lugar en 1987 en el Pontiac Silverdome, ante más de 93 mil aficionados, consolidando a WrestleMania como el evento más importante de la lucha libre.

El momento más recordado llegó cuando Hogan levantó a Andre the Giant para ejecutar el histórico body slam, seguido de su Leg Drop para retener el Campeonato de WWF.

Aquel instante, conocido como “el slam escuchado alrededor del mundo”, se convirtió en uno de los símbolos más grandes de la llamada Hulkamania.

► Un reconocimiento con carga emocional

El homenaje cobra un significado especial tras el fallecimiento de Hulk Hogan en julio de 2025, lo que añade un componente emotivo a la ceremonia.

Hogan ya había sido inducido al Salón de la Fama en dos ocasiones, mientras que Andre fue el primer miembro en ingresar en 1993, consolidando su legado como una de las figuras más influyentes del negocio.

La ceremonia se llevará a cabo el 17 de abril en Las Vegas, como parte de las actividades del fin de semana de WrestleMania 42.

► El legado del Immortal Moment Award

El Immortal Moment Award fue creado en 2025 para reconocer aquellos combates que cambiaron la historia de WWE.

El enfrentamiento entre Hogan y Andre no solo cumplió con ese criterio, sino que ayudó a posicionar a WrestleMania como un fenómeno global.