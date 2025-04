Hulk Hogan: «The Rock sería presidente de Estados Unidos»

En 2024, The Rock zanjaba la cuestión aclarando que no buscará ser presidente de Estados Unidos:

«Me siento honrado. No soy un político, nunca tuve la intención de serlo. A medida que todo esto sigue tomando forma y forma, y entiendo, especialmente en este año en particular con elecciones. De hecho, me abordaron ambas partes. Una después de la otra. Dije, entonces, como digo ahora, ‘Me siento honrado, gracias. Lo más importante que estoy haciendo ahora es ser papá de mis niñas pequeñas.’ Me gusta dejarlas en la escuela y me gusta recogerlas. Eso me gusta, y sé que si alguna vez decidiera tomar ese camino, del cual no tengo ninguna intención, todo eso desaparecería, y no quiero que eso desaparezca«.