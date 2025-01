Hulk Hogan será cambiado a villano

Déjà vu el que podríamos vivir una vez más cortesía de WWE, puesto que otro luchador de antaño que regresó como el héroe, podría por culpa de la reacción del público: convertirse en rudo.

El año pasado The Rock pasó de regresar y abrazar niños a volverse más malo que la leche entera para un treintañero.

Tal parece que Hulk Hogan podría compartir ese destino.

Recordemos que recientemente, en el debut de WWE RAW en Netflix, Hogan fue abucheado notoriamente.

Según un informe de Daily Mail, WWE pretende repetir la fórmula que le funcionó con The Rock el año pasado.

«Podrían basarlo en lo que tuvieron que hacer con The Rock el año pasado. Las últimas veces que The Rock regresó, lo presentaron como héroe y los fanáticos lo odiaron. The Rock abrazó ser malo, cambiaron de dirección y ahora, después de anoche, los fanáticos lo quieren de nuevo.

«Entonces, al darles a los fanáticos lo que quieren, consigues lo que quieres, y para ellos eso es la adoración. Hogan y algunos de los escritores han hablado desde entonces, y siempre que Hogan regrese, si es abucheado, lo esperarán y lo aprovecharán al 100%.

«Los planes son que Hogan sea un malo nuevamente y que ayude a una historia futura con otro luchador.»