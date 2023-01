► Hulk Hogan se habría unido a la cienciología

A sus 69 años de edad, el recordado luchador, Hulk Hogan, ha dado de qué hablar nuevamente. Y esta vez, por fortuna, no por sus cirugías ni por sus múltiples problemas de salud, sino por algo bastante curioso, aunque preocupante para algunos.

Y es que, una persona llamada Aaron Smith-Levin, ha utilizado sus redes sociales y ha contactado a medios como el Toronto Sun, para denunciar que, según él, la cienciología ha reclutado a Hulk Hogan. Smith-Levin es el actual vicepresidente de Aftermath Foundation, la cual es una fundación que tiene como objetivo ayudar a las personas que habían entrado a la cienciología, y especialmente, a la Organización del Mar.

La cienciología es un conjunto de creencias y prácticas religiosas, así como un estilo de vida, y tiene múltiples iglesias en el mundo. La cienciología afirma ser “la ciencia del conocimiento”, es decir, que ellos saben cuál es realmente el secreto de la vida y cómo tener éxito, entre otras consignas. Aseguran que cada persona es “un ser espiritual inmortal que debe seguir ciertas metodologías para poder mejorar espiritual, ética, moral y económicamente”.

Los principales adeptos o seguidores de la cienciología se encuentran en los Estados Unidos, y hay una gran cantidad de famosos que siguen estas creencias como su religión. La figura más reconocida era hasta hace poco Tom Cruise, pero parece ser que Hulk Hogan, quien en un momento de la historia fue incluso más famoso que el presidente de dicho país, se ha unido a la cienciología.

La cienciología es también acusada por múltiples personas, organizaciones y hasta gobiernos, de ser una secta que busca aprovecharse de las personas, principalmente, de forma económica. Se le acusa de prácticas pseudomédicas, pseudopsiquiátricas, de tener intenciones a nivel político y de crear falsos profetas.

Además, creen en extraterrestres y tienen una dura postura en contra de las personas homosexuales. Muchos de sus seguidores sufrieron distintas clases de abusos y estafas, según se ha revelado en distintos documentales a lo largo de los años. La actriz Leah Remini dice que es un “lavado de cerebros”.

Sin embargo, más allá de temas religiosos, morales y etc., lo interesante del caso es que Hulk Hogan se abría unido a la cienciología. Así lo reporta Spiro Papuckoski del Toronto Sun, quien compartió un video de Tom Cruise, Hulk Hogan y John Daly el pasado 16 de enero, asistiendo a la derrota de los Tampa Bay Buccaneers de la NFL en contra de los Dallas Cowboys.

Tom Cruise, Troy Aikman's guy Hulk Hogan and John Daly are in the house. Plenty of jokes to be made there. https://t.co/n4YDh8GF5K — — Awful Announcing (@awfulannouncing) January 17, 2023

“Uh, oh… Primero, el Hulkster comienza a salir con una ciencióloga. Ahora, el Hulkster está haciendo sesiones de fotos con otros cienciólogos en negocios de cienciología en propiedades controladas por cienciología. No es una gran señal”.

“Tom Cruise y Hulk Hogan están juntos en el juego Cowboys vs. Bucaneros en este momento. Otra terrible señal”.

“La prensa no se ha dado cuenta de que la nueva novia de Hulk Hogan es ciencióloga. Sky Daily (45) es una conocida ciencióloga de segunda generación. Sus padres, Cindy y Kirk, son ambos Thetán Operantes 8 y viven en Clearwater. ¿Será Hulkster el mayor recluta de Scientology desde Tom Cruise? ¡Esperemos que no, HERMANO!”

La recientemente fallecida, Lisa Marie Presley, dejó esta Iglesia de la Cienciología en 2014, asegurando que se estaba apoderado de su vida, de su dinero, de todo. E instó a su familia a abandonar lo que llamó una secta. Estaba próxima a declarar en juicio contra Danny Masterson, importante cabeza de la cienciología acusado de violación, hasta su repentina muerte, que algunos en redes sociales ya tildan de “poco casual”.