Hulk Hogan: «Rhea Ripley es como TheBomb.com»

Ha perdido a Dominik Mysterio. Ha perdido el Campeonato Mundial ante Liv Morgan. La han echado de The Judgment Day. Rhea Ripley no está pasando por su mejor momento. ¿Cómo regresará a lo más alto (porque en algún momento lo va a hacer)? Es una incógnita. Lo que no es lo es es que el miembro del Salón de la Fama de WWE, la leyenda viviente Hulk Hogan no tiene nada más que buenas palabras para ella, como demuestra cuando le preguntan por ella en Sportskeeda WrestleBinge.

► Hulk Hogan de Rhea Ripley

«Me encanta, es increíble, tiene todo resuelto. Está en llamas. Y es una auténtica ‘Hellcat’, está imparable. Creo que ella y Charlotte están a la par. Además, Ripley siempre tiene un extra de energía cuando lo necesita. Así que es realmente emocionante verlo.»

► Rhea Ripley en Call of Duty

Y ella mientras, en una entrevista con PWMania, habla de su aparición en Call of Duty: Modern Warfare III y Call of Duty: Warzone 2.0:

«Honestamente, no sé cómo ocurrió. En el trabajo, me contactaron y me dijeron: ‘Queremos que hagas escaneos para este videojuego’. No me dieron muchos detalles y yo dije: ‘Está bien’. Así que fui y lo hice. Y luego, cuando me lesioné, empecé a hacer locuciones para el juego. Y salió increíble. Pero no solo fue una sorpresa para todos, sino también para mí. No sé si simplemente no estaba prestando atención a lo que era o si no me lo dijeron claramente. Pero está bien. Y estoy contenta con ello«.

► ¿Rhea Ripley vs. Jordynne Grace?

Y en otra, con TVInsider, comparte su deseo de enfrentar a Jordynne Grace, la Campeona Mundial de TNA:

«Me encantaría enfrentarme a Jordynne Grace. Creo que sería un gran combate. Chica fuerte contra chica fuerte. Ella probablemente tenga un poco de ventaja en tamaño, pero sabes que Mami es muy fuerte. Me encantaría, sería un combate increíble. Ver cómo WWE y TNA se mezclan es un gran paso en la dirección correcta. Estoy emocionada de ver qué depara el futuro con eso y cuántos más podemos intercambiar, porque cualquier cosa puede pasar«.

