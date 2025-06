Hulk Hogan recibe un desafío: «Una pelea en jaula»

Las peleas verbales siguen a la orden del día para Hulk Hogan –recientemente, por ejemplo, resaltaba la doble vara de medir de la gente con él y otras leyendas como John Cena o The Rock– pero las físicas no. «The Hulkster» no tiene un combate desde 2012; el 27 de enero, unió fuerzas con Sting y James Storm para juntos derrotar a Kurt Angle, Bully Ray y Bobby Roode en un show no televisado.

Aún así, le lanzan un reto. ¿Quién? El también exluchador Paul Roma, con quien Hogan compartió el cuadrilátero en cuatro ocasiones en la WWE, aunque ninguna de ellas fue un mano a mano. Roma se retiró de las doce cuerdas en 2021 pero está dispuesto a regresar a la acción. No en el cuadrilátero sino dentro de una jaula. Atendamos a sus palabras en su pódcast, Power and Glory:

«Creo que él me lleva un par de años, tal vez dos. Pero me encantaría meterme con él al octágono y darle un poco del ‘dolor estilo Paul Roma’. Estoy hablando de nadie más que… ¡hermano! Hulk Hogan. Le voy a sacar el sabor de ‘hermano’ de la boca a bofetadas.

«Estoy dispuesto a hacerlo. Tengo 66 años. Vamos a hacerlo. Estoy listo. Acepto que me den una paliza si él cree que puede dármela. ¡Vamos! No puedo obligar a alguien que tiene miedo de subirse al ring conmigo, pero al menos que sea lo suficientemente hombre como para darme una respuesta. Un sí o un no está bien. No tiene que ser algo largo. No tiene que ser dulce. No tienes que mandarme una canasta de frutas para endulzarme. Está bien, Hulk. Está bien. Solo di que no quieres saber nada de mí y todo bien. Tú sigues con lo tuyo, y yo con lo mío, y lo dejamos ahí.»