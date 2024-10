La icónica carrera de Hulk Hogan ha tenido un impacto significativo en el mundo de la lucha libre profesional, aunque también era un hombre muy conocido fuera del ring, y a menudo, compartía con otras celebridades en los diferentes eventos.

► Hulk Hogan era muy popular en su época

Durante una entrevista reciente con el PBD Podcast, Hulk Hogan afirma que una vez rechazó invitaciones para reunirse con Cher y Madonna. En cuanto a la primera celebridad, relató que un policía se le acercó, le tocó el hombro y le dijo que Cher había enviado su limusina abajo, invitándolo a cenar. El miembro del Salón de la Fama WWE se sorprendió, inicialmente descartó la idea como un malentendido hasta que el policía aclaró que, de hecho, era Cher, la famosa cantante. Cuando le preguntaron si había aceptado la invitación, Hogan dijo que no, señalando que estaba con su esposa.

“Lo que realmente me afectó con todo el asunto de la celebridad fue cuando estaba sentado en las Torres Gemelas un día con mi esposa en la fiesta de cumpleaños de Vince. Se acerca un policía, me toca el hombro y le digo: ‘¿Sí?’. Así que ahora estoy sentado con mi esposa, ¿no? Y el tipo dice: ‘Oh, Cher envió su limusina para buscarte, está abajo. Quiere que vayas a cenar con ella’.

“Le dije: ‘¿Cher? ¿De qué estás hablando?’. Y él dice: ‘¡No, de Cher, la cantante!’. No sabía qué pensar. Le dije: ‘Sal de aquí, ¿de qué estás hablando?’. Pero, ya sabes, fue un poco raro porque ella solo pensó que podía enviar un auto, y yo me subiría y correría hacia allí. No, no, hermano, vamos. Estaba con mi esposa, de todos modos no haría eso”.

Hogan también recordó otro encuentro con Madonna, relatando que la cantante organizó una fiesta en la ciudad de Nueva York y envió un auto para traerlo de su actuación en el Madison Square Garden. Allí, el ex luchador declinó la invitación, ya que estaba con su esposa esa noche y no tenía interés en asistir.

“Luego hubo otra ocasión en la que Madonna publicó ese libro de sadomasoquismo, no recuerdo cómo lo llamaban. Ella organizó una fiesta en la ciudad de Nueva York y yo estaba en el Garden esa noche. Ella envió un auto para que me recogiera para que fuera a su fiesta. Y una vez más, estaba con mi esposa, así que no voy a hacer esas cosas. Pero sí, esas cosas te toman por sorpresa y es entonces cuando te das cuenta de que el personaje cruza a ese mundo”.