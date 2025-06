Hulk Hogan pudo unirse a UFC, pero… ¡era mentira!

Hulk Hogan es un fan de la UFC y en varias ocasiones ha estado presente en los shows, incluyendo el acompañar al peleador Colby Covington a su combate con Joaquin Buckley en UFC Tampa el 14 de diciembre de 2024. Lamentablemente para ambos, el controvertido (no tanto como él) «Chaos» salió derrotado.

Pero la relación de la leyenda viviente de la WWE con la empresa de MMA pudo haber ido más allá. En los primeros tiempos de la misma, durante la década de 1990, según contó él mismo, Hogan estuvo cerca de firmar un contrato.

En 2015, «The Inmortal» decía esto al Herald Sun contando que pudo participar en el primer evento de la compañía en 1993 y explicando por qué decidió no hacerlo:

Lo que señala Hogan ha sido desmentido por Campbell McLaren, cofundador de la UFC.

.@joerogan Joe I never wanted Hulk Hogan in UFC. No one asked him. Bullshit if he says different.

— Campbell McLaren (@campbellcombate) May 4, 2015