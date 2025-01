Hulk Hogan podría regresar a WWE muy pronto

El legendario Hulk Hogan podría estar haciendo su esperado regreso a WWE muy pronto. Así lo ha reportado esta tarde Sean Ross Sapp de Fightful Select. Según el reporte, todo indica que el luchador, de 71 años de edad, podría traer su Hulkamania de regreso a la compañía en el futuro cercano.

Eso sí, el reporte no menciona ninguna fecha en específico. Sin embargo, está claro que Hogan está de regreso a WWE. Recientemente, el Hulkster apareció en un comercial televisivo para promocionar el próximo WWE Saturday Night’s Main Event que se realizará en San Antonio, Texas.

► Hulk Hogan regresaría a su casa, WWE, muy pronto

Y, por su fuera poco, se ha revelado que el logo de su cerveza, Real American Beer, se puso en la lona que debutaría WWE el próximo lunes 06 de enero de 2025, cuando Raw debute en Netflix. Ross Sapp asegura que no sabe si Hogan estará en Saturday Night’s Main Event el próximo 25 de enero, aunque dice que lo duda mucho.

Esto, debido a que una fuente dentro de WWE le dijo que Hogan no podría aparecer en este show, dado que Jesse Ventura es comentarista especial invitado. Y es que tanto Ventura como Hogan no son amigos desde hace años, aunque Ventura hace poco dijo que no lo odiaba.

La última aparición de Hogan en WWE fue hace un año, cuando apareció para celebrar los 40 años de la Hulkamania. Estaremos reportando aquí en SÚPER LUCHAS cualquier actualización al respecto.