La campaña electoral de los Estados Unidos, continúa más candente de nunca, a pocos días de hacerse el cierre de la misma y llevarse a cabo la gran elección el próximo 5 de noviembre. Por tal motivo, Donald Trump puso toda la carne en el asador, y volvió a llevar a una celebridad que causó sensación la primera vez que apareció en su rally.

Se trata de nada más y nada menos que el Miembro del Salón de la Fama WWE, Hulk Hogan, quien este año ha dejado bastante claro su apoyo a Trump rumbo a la presidencia de los Estados Unidos.

Sin embargo, Hogan pasó dos momentos incómodos y hasta divertidos. El primero, el hecho de que fue presentado ante la gente en este mitín político como «Hawk Hogan», un error del presentador del evento.

Pero, el segundo, fue el hecho de que tuvo problemas para romper su camiseta, que, generalmente, logra romper sin problemas. Por fortuna, el Hulkster pudo improvisar bailando su tema de entrada, hasta que, de nuevo, le dieron las fuerzas para finalmente sí romper su mítica camiseta de Hulkamania y revelar una camiseta en apoyo a Donald Trump. Este es el video del divertido momento:

