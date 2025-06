Hulk Hogan no iba a traicionar a nadie… hasta que vio esas cintas

El libro Say Hello to the Bad Guys: How Professional Wrestling’s New World Order Changed America de Marc Raimondi ya está disponible para su compra. Recientemente, nos adentrábamos en él para hablar del problema de egos que había en el vestuario de WCW y de cómo Hulk Hogan y sus amigos de la nWo sabotearon la carrera de Bret Hart en la empresa. En esta ocasión, lo hacemos nuevamente para seguir con «The Inmortal», pero tratando ahora la formación de la New World Order y entrar a que en realidad él no fue el elegido originalmente para acompañar a Kevin Nash y Scott Hall en los primeros días de la facción.

► Iba a ser Sting

El momento en que Hogan se alió con Nash y Hall al final Bash at the Beach 1996 es considerado uno de los giros más impactantes en la historia de la lucha libre.

Sin embargo, esa memorable traición a todo lo que lo había convertido en leyenda pudo no haber sucedido nunca. El autor del mencionado libro concedió una entrevista al pódcast No Contest Wrestling y explicó que Eric Bischoff no planeaba originalmente que Hogan fuese el «tercer hombre» del grupo. El elegido era nada menos que Sting.

“Era como… él tenía una idea, ¿verdad? Pero eso era todo. Solo era una idea, y hubo un poco de planificación, pero en gran parte fue improvisado sobre la marcha. Porque no se suponía que Hogan fuera el tercer hombre, ¿cierto? Su idea original era que fuera Sting.”

Pero no fue Bischoff quien tuvo la idea del cambio de protagonista sino el propio Hogan. Estaba filmando la película Menudo Santa Claus (1996) cuando Jimmy Hart le enviaba cintas VHS de WCW Monday NITRO y al ver lo que estaban haciendo The Outsiders en la compañía no dudó en llamar al presidente ejecutivo:

“Llama a Bischoff por teléfono y le dice: ‘¿Podemos hablar? ¿Puedes venir a Los Ángeles?’. Así que Bischoff vuela de Atlanta a Los Ángeles… entra en el camerino de Hogan… y lo primero que dice, sin charla previa ni nada, fue: ‘Entonces, hermano, ¿quién es el tercer hombre?’. Así que Bischoff simplemente le dijo: ‘¿Y tú a quién crees que debería ser?’ Y Hogan respondió: ‘Lo estás mirando, hermano’. Y así fue. Así es como todo comenzó a tomar forma.”

Nunca se sabrá qué hubiera sido de la nWo con «The Icon» como uno de sus líderes pero Raimond tiene claro que no habría alcanzado el nivel legendario que tuvo: