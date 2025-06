Hulk Hogan no está próximo a morir

En la mañana de hoy, el mundo de la lucha libre profesional se conmocionó cuando Bubba the Love Sponge Clem dijo en su afamado show de radio que Hulk Hogan estaba en su lecho de muerte.

Según Bubba, Hulk había tenido el mes pasado una cirugía en el cuello y había sido hospitalizado el día de ayer y aseguró que la familia de Hogan estaba llamándolo y visitándolo para despedirse de él. Estas fueron sus palabras:

► Hulk Hogan no está en su lecho de muerte

“Así que te diré esto: si investigas un poco, podrías encontrarlo en un hospital cerca de ti, y no es una buena situación. Anoche recibí información bastante confiable de que se están haciendo llamadas a varios miembros de la familia para que vayan a la ciudad a despedirse.

“Mira, mis fuentes son bastante confiables, pero igual quiero decir esto con cuidado por si lo dieron de alta anoche a medianoche y no he hablado con mis fuentes desde ayer alrededor de las seis. Según mis fuentes, supuestamente Hogan está en el hospital, y he escuchado que puede que no la cuente. Esto debería provocar una avalancha entre los reporteros de lucha libre y tal vez incluso en la cultura pop — pero no está bien. No está en buen estado.

“Creo que se trata de un problema cardíaco. Me dijeron que públicamente habló sobre una cirugía de fusión cervical que le hicieron hace unas semanas. Mis fuentes dicen que hay complicaciones derivadas de eso. Y es que, dentro de las 72 horas de haberse sometido a esta cirugía mayor, ya estaba promocionando una nueva liga de lucha libre, haciendo apariciones personales en licorerías y bares que venden su cerveza — no tenía nada que estar haciendo fuera de casa. Ya sea que volaras en avión privado o en Delta, no tienes las comodidades de tu hogar. Terry va a cumplir 72 años pronto, y no creo que los doctores que lo operaron — según parece, la gente del entorno de Hogan le restó importancia — dijeran que era algo menor, pero podría haber sido algo mayor.

“Si Terry llega a morir, ya sé que los medios van a venir a mí queriendo saber cómo me siento. Y la verdad, me siento dividido, porque ha tenido 12 años para ayudarme a limpiar mi nombre — aunque sea un poco — respecto a algo que me han echado en cara el resto de mi vida. La cinta sexual. Y mucha gente no sabe la verdad. Piensan que yo fui el que lo traicionó. Él sabe la verdad. Le pagaron muy bien — porque esa no es la verdad».

Sin embargo, TMZ Sports pudo confirmar con fuentes cercanas a Hulk Hogan que si bien el exluchador de 71 años se encuentra hospitalizado, no está próximo a morir. Al menos, no está en su lecho de muerte y grave como se reportó. Esto fue lo que dijo TMZ:

“Hulk Hogan NO está al borde de la muerte — TMZ Sports supo que la leyenda de WWE fue hospitalizada esta semana para atender problemas persistentes en el cuello y la espalda… pero de ninguna manera está en su lecho de muerte.

“La especulación comenzó cuando el locutor radial local Bubba the Love Sponge salió al aire y afirmó que había escuchado que el ícono de la lucha libre estaba en muy mal estado — al punto de que sus seres queridos estaban recibiendo llamadas para ir a despedirse.

“Bubba suavizó mucho su información… diciendo que su fuente era muy confiable, pero que las cosas podrían haber cambiado desde la última vez que habló con ella.

“Un representante de Hogan nos dijo que, a sus 71 años, no está ni cerca de la muerte — simplemente está lidiando con los mismos malestares que ha tenido por años. De hecho, nos dicen que Hogan ya está nuevamente moviéndose.

“Como informamos anteriormente, Hogan se sometió a una cirugía de cuello el mes pasado… pero según todas las versiones, fue un gran éxito.

“Hogan se ha sometido a innumerables procedimientos para intentar reparar el daño que sufrió su cuerpo durante su carrera legendaria en el ring… pero ha logrado sobrellevarlo con fortaleza».