El legendario Hulk Hogan estuvo muy cerca de tener una película biográfica. Iba a ser interpretado nada más y nada menos que por el talentoso Chris Hemsworth. Sin embargo, hubo un problema con los pagos de los derechos hacia Hulk Hogan y su equipo, y por tal motivo, The Hulkster decidió retirarse del proyecto y no llevar la película a Netflix, que era la plataforma interesada en realizarla y lanzarla.

Así lo dijo Hogan en una reciente entrevista con el PBD Podcast, en donde recordó lo sucedido para que se cancelara el proyecto, y reveló que pensaba que la cinta era tan buena, que podía darle a Chris Hemsworth el Óscar. Estas fueron sus palabras:

► Hulk Hogan habla de su fallida película biográfica

“Hubo un error en el contrato, ¿sabes? Así que Netflix cometió un fallo. Sí, hubo un pago que no se realizó en el momento adecuado. ¡El guion era increíble! De hecho, Scott Silver, quien escribió el guion de The Joker, Wolf of Wall Street y muchas otras películas, dijo: ‘Es lo mejor que he escrito’. Cuando lo leí, pensé: ‘Dios mío, esto es realmente bueno’. En ese momento, le hablé sobre los aspectos positivos y negativos de la lucha libre. Pasé unos tres años con este guionista, yendo y viniendo. Cuando lo leí, era muy, muy oscuro, si esa es la palabra correcta, pero probablemente era lo que el público querría ver, ¿sabes? Y pensé: ‘Dios mío, si esto sale a la luz…’. Se hablaba de que Chris Hemsworth nunca había interpretado a una persona real antes y que probablemente ganaría un Oscar, y también la película; esto es tan potente, muy potente. Dije: ‘Oh, eso es genial. Todos van a hacer un gran trabajo, pero yo quedaré aquí, solo, y eso podría ser lo último que la gente recuerde de mí’. Así que en ese momento estaba avanzando, y cuando, en el ámbito de negocios, se perdió una fecha de los pagos que debían hacer, tuve la opción de retirarme, y me retiré».