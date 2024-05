Roddy Piper falleció el 31 de julio de 2015 a la edad de 61 años debido a un paro cardiorrespiratorio mientras dormía en su residencia en Hollywood, California. Aparentemente, dos días después, Hulk Hogan recibió un mensaje de voz suyo. Así lo recuerda y lo comparte en una reciente aparición en 700 Club.

► Hulk Hogan y el mensaje de Roddy Piper

«¿Te cuento una historia de lucha libre un poco loca? Mi amigo Roddy Piper falleció. Estaba realmente esforzándose por cambiar y enderezar su vida. Nos enviábamos mensajes de texto todos los días. En el negocio de la lucha libre, durante 25 años, no podíamos soportarnos, estábamos constantemente enfrentados. Sé que todo está predeterminado y todo eso, pero él no me caía bien y yo no le caía bien a él. Así era. Bueno, cuando nos hicimos mayores y básicamente tuvimos algunas conversaciones, comenzamos a hablar. Empezó a preguntarme sobre mi espiritualidad. No conectaba del todo, pero estaba muy interesado. No se rendía. De repente, falleció.

«Hubo un especial de A&E sobre Roddy Piper. Justo cuando se preparaban para pasar a los créditos, no era un mensaje de texto, sino un mensaje de voz. Pero este mensaje llegó dos días después de su muerte y decía: ‘Te quiero, hermano. Estoy caminando con Jesús. Caminando con Jesús y amándote, hermano’. Nunca hubiera dicho eso cuando estaba aquí. Es increíble cómo funcionan las cosas.»

Hogan tiene fama de exagerar la verdad, y de mentir. Ahora, también la mencionó en el especial de A&E sobre Piper y se reprodujo el mensaje de voz.

Rowdy Roddy Piper Walking with Jesus, Hulk Hogan voicemail pic.twitter.com/LzUk2O8Piq — Amelia Stewart 🇺🇲*** (@Ameliaa_Stewart) December 23, 2023