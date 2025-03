¿Hulk Hogan manchó su legado? D-Von Dudley responde

Con toda la polémica que ha habido en torno a él con el paso de los años, empezando con la más reciente en relación a los abucheos durante el estreno de Monday Night Raw en Netflix y su conexión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin olvidar sus comentarios racistas de antaño, ¿el legado de Hulk Hogan en la lucha libre está manchado? El también veterano de WWE D-Von Dudley ofrece una respuesta a esta pregunta en Action Network.

Embed from Getty Images

“Podría ser. No sabía que California tenía una base demócrata tan grande. Y digo esto porque lo abuchearon muy fuerte, y no sé si fue por sus lazos políticos con Trump, porque si fuera así, entonces dime por qué The Undertaker no fue abucheado. No lo sé, pero también podría ser por lo que pasó con el escándalo racista hace unos años. Además, en las redes sociales han tratado de pintarlo como uno de los mayores mentirosos en la historia de la lucha libre profesional. Cada historia que cuenta, la veo en YouTube y dicen: ‘Hogan mintió. Hogan mintió’. Las redes sociales tampoco están ayudando con esto. Así que podría ser una combinación de todo eso. Ya sea el tema del racismo que explotó en redes sociales o la política, aunque personalmente creo que lo político es un factor menor. En mi opinión, tiene más que ver con lo que dijo en cámara, con sus comentarios racistas, y creo que mucha gente sigue molesta y resentida por eso.”