Hulk Hogan: “La mujer alimenta y el hombre protege y provee”

Hulk Hogan continúa generando controversia en relación a Donald Trump y su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Anteriormente, nos hacíamos eco de su opinión sobre que las encuestas indiquen que la batalla entre el ex mandatario y Kamala Harris va a ser reñida:

“Entiendo lo que dices sobre las encuestas, y que dicen que todo está igualado, pero déjame decirte algo: ¡no creo en las encuestas! Va a ser una victoria aplastante. Ya sabes, el lema aquí es que somos demasiado grandes para manipular a nuestro hermano”.

► En palabras de Hulk Hogan

Esto en realidad no genera tanta polémica porque no faltan quienes no confían en esas encuestas, sin embargo, en la misma entrevista con FOX News, «The Hulkster» también hizo declaraciones como la que leemos a continuación acerca de cuál debe ser el papel del hombre y la mujer:

“Bueno, hermano, al final del día, hay una cadena de mando. Nuestro Señor y Salvador. La esposa, el esposo y los hijos. Al final del día, la madre es para nutrir, pero el hombre es para proteger, servir y proveer. Así que, al final del día, de eso se trata todo esto. Ser un hombre de verdad. Ser un verdadero americano y hacer que este país sea – no como solía ser – sino como debería ser, hermano.”

It’s almost as if Fox News wants to repel women voters. Hulk Hogan gave his sage advice on the roles for women and men. His wife divorced him because he cheated on her with their daughter’s best friend. She also accused him of physical abuse. pic.twitter.com/tQBLgsKfmw — Decoding Fox News (@DecodingFoxNews) October 22, 2024

¿Y qué le vas a decir? Cada uno es libre de creer lo que quiera. Y la libertad de expresión está por encima de todo. Fuera de cualquier controversia, siempre es interesante escuchar o leer a Hulk Hogan, así que veremos qué más perlas suelta a continuación.

¿Qué opinas de las palabras de la leyenda viviente de la lucha libre? ¿Y de la disputa entre Donald Trump y Kamala Harris?