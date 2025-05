Hulk Hogan habla de los abucheos, John Cena y The Rock

Hulk Hogan cuestiona la reacción de los medios ante los abucheos del Universo WWE comparándose con John Cena y The Rock. «The Hulkster» cree que no se da de igual forma que cuando se les abuchea a ellos, quienes justamente están en un momento en WWE en que no son precisamente del agrado de los fanáticos.

“Bueno, ya sabes, todavía me están pisando los talones. Puedo salir ahí y recibir abucheos. La última vez que estuve en Los Ángeles, era Hollywood Hogan con la barba negra, haciendo de villano. Puedo salir ahí y que me abucheen en LA, o que abucheen a The Rock, o a John Cena. Pero cuando me abuchean a mí, la reacción mediática es completamente diferente. Por alguna razón, he sentado una base que hace que la gente siga interesada en lo que hago. Para los que están en el equipo y siguen conmigo hasta la estación final, genial. Para los que me odian y aún tienen un problema conmigo, no hay nada que pueda hacer salvo seguir demostrando con mis acciones que todavía estoy en el juego, que sigo esforzándome.

Estuve mucho tiempo fuera porque tuve como 25 cirugías y estuve realmente mal por un tiempo. Siempre me ha gustado el desafío, siempre me ha gustado volver al juego. Y siempre ha sido así para mí, porque durante toda mi carrera estuve en la cima, sin importar qué. Incluso en los años 80, era el que más vendía. En los 80, todos me criticaban, todos intentaban quitarme ese puesto. Prefiero eso a estar en el fondo de la cartelera, si sabes a lo que me refiero, o en el fondo del montón en la vida. Para mí, es parte del territorio. Es como cuando te abuchean y aun así tienes 3.2 mil millones de interacciones, y sacudes todo el mundo en LA con el nivel de interacción que hubo en internet… Me lo quedo.

Hay gente que abuchea al personaje, hay Superestrellas de la WWE que tienen opiniones y consejos para mí, pero me gustaría preguntarles a esos mismos tipos qué opinan cuando voy a Nueva York o Chicago y la gente grita desde los tejados. Me gustaría saber cuál es su consejo entonces, y cuál es su opinión. Siempre ha sido una espada de doble filo conmigo. Es parte del personaje, parte de mí personalmente, parte de mi vida profesional y parte de mi vida personal. Todo eso. Al final del día, soy como una vieja foca llena de cicatrices, y mucha gente puede identificarse conmigo porque muchos han pasado por cosas similares profesionalmente. Muchos han cometido errores —no los mismos errores, pero errores personales— y aún así sigo siendo alguien con quien muchos se sienten identificados. Si me abuchean, está bien. Si están conmigo, también está genial. No odio a nadie, hermano. Sigo aquí. Sigo adelante.”