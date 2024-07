Hulk Hogan: «Goldberg debió seguir invicto»

Meses atrás, Kevin Nash explicaba por qué el invicto de Goldberg en WCW debía terminar:

«Cuando íbamos al noreste, estaban abucheando a Bill. No fue de repente, fue más bien como, ‘Tenemos que vencer a Bill’. Al principio, era como: ‘Bill está empezando a ser los Yankees’. Luego, fue como: ‘Bill está empezando a vencer a los Yankees’… Nadie quería que los Patriots rompieran el jodido récord de los Dolphins de 1972″.

► El invicto de Goldberg

Ahora, Hulk Hogan razona por qué debería haber continuado en Sportskeeda WrestleBinge:

“Creo que Goldberg debería haber permanecido invicto. Eso podría haber sido una de las cosas que habría mantenido el flujo de ingresos constante. Pero hay decisiones que tomar y diferentes personas al mando. Parte de esto era cuestión de negocios, y parte era simplemente tratar de encontrar una nueva dirección.”

Algunos recuerdan aquella decisión de poner fin a las victorias de Goldberg como una de las peores. El veterano comentó esto:

«No, nunca estuve en la situación de hacer una elección y decir: ‘Quiero perder la racha aquí’. La verdad es que nunca me pagaron lo suficiente como para ser también directivo y programar luchas. Quería perder ante Bobby Eaton en un combate en un House Show y mi pedido fue rechazado. Era su cumpleaños y estábamos en un House Show, quería que me venciera en su cumpleaños en plena racha de victorias, pero no me dejaron y no tenía ni idea de por qué».

Goldberg alcanzó las 173 luchas sin ser derrotado en WCW. Dicha racha duró desde el 23 de junio de 1997, hasta el 27 de diciembre de 1998, cuando el mencionado Kevin Nash logró vencerlo en Starrcade 98. En realidad, Chad Fortuneya había dejado la racha 5 ganadas y 1 perdida en julio de 1997, pero en una lucha no televisada de WCW, por lo que esta derrota nunca contó. Nunca se sabrá qué hubiera pasado de haber continuado invicto pero esos días quedaron en los libros de historia.