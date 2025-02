Hulk Hogan: «Esperaba los abucheos de WWE en Netflix»

Hulk Hogan revela que los abucheos que parte del Universo WWE le dedicó en el debut de Raw en Netflix no lo tomaron por sorpresa. Abucheos provocados por que «The Hulkster» fue un partidario público de Donald Trump durante su campaña presidencial y apareció en la Convención Nacional Republicana para respaldarlo. Y además explica que no le molestaron las malas reacciones.

►Lo esperaba

«Sí lo esperaba. Tienes que darte cuenta de que la última vez que estuve en Los Ángeles, yo era el villano. Era Hollywood Hogan, andando en el lado oscuro con [Kevin] Nash y [Scott] Hall, pintando con spray a la gente y haciendo gestos provocativos a todos. La última vez que estuve allí, era un heel. Creo que la política tuvo mucho que ver con eso. Al final del día, revisamos las cifras al día siguiente y tuve once mil millones de impresiones, mientras que algunas de las grandes estrellas que estaban en la cartelera esa noche solo tuvieron tres mil millones. No quiero decir nombres. [Hace el gesto de llevarse la mano a la oreja]. Vamos, denme más.»

«Estaba hablando sobre la cerveza, estamos en una relación con WWE, ellos son mis socios en esto, y tenía que ser un buen tipo en Los Ángeles. Si esto hubiera sido sobre lucha libre y me hubieran abucheado así, me habría convertido en Hollywood Hogan. ¿Me odian por todo lo que he hecho, por los niños de Make-A-Wish y todo lo que he hecho por sus hijos? ¿Saben qué? Lo hice por dinero. Si quieren tanto odio de vuelta, espero que la pasen bien cuando Kamala Harris sea su nueva gobernadora y todos estén haciendo fila para recibir sopa. Mic drop. Nos vemos. Pero no podía hacer eso. Estaba listo para ir tras ellos.»

¿Qué opinas de las palabras de Hogan?