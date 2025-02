Hulk Hogan: «El dinero importa, las victorias no»

¿Las victorias de un luchador no tienen importancia en este loco mundo que llamamos lucha libre profesional? Es una pregunta que algunos responderán con facilidad, que otros necesitarán considerar antes de darle una contestación, pero en principio cualquiera diría que sí. Es decir, ¿cómo ese mismo luchador progresa si no es a base de ganar combates? Por ejemplo, Jey Uso y el Royal Rumble.

► Dinero sí, victorias no

Pero no hablamos del «Main Event» sino de alguien mucho más grande, Hulk Hogan. ¿Qué habría sido de él si no hubiera vencido a André El Gigante, entre otras leyendas a las que derrotó en su incomparable carrera? Sí, el carisma, la venta de mercancía y de boletos, la popularidad… todo esto también es importante. Pero igualmente los triunfos en las luchas. Aunque él piense lo contrario:

«¿Todo es real, me estás tomando el pelo? Este negocio no es una farsa, esto es real. Si esto fuera un engaño… Tú y yo estamos luchando, y a mí me pagan 2 millones y a ti te pagan 600 mil, ¿eso es un engaño? Se trata del dinero y los kilómetros. ¿A quién le importa quién gana? Es entretenimiento, está predeterminado. Pero es real. Si alguien está ganando más dinero que yo, eso es real para mí. Es real, ¿verdad? Dinero y kilómetros. Vieja escuela. Cuánto tiempo tienes que estar lejos de tu familia, la calidad de vida y cuánto te pagan por destruir tu vida y estar en la carretera. Si estoy luchando contra alguien y gana más dinero que yo, eso es real. Y debería ser real para ellos también«, así se explica el veterano en una entrevista con Pat McAfee en The Pat McAfee Show.

¿Estás de acuerdo con Hulk Hogan?