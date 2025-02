Hulk Hogan descarta su regreso al ring

Aunque duró varios meses en los últimos años diciendo que quería volver al ring, parece ser que, por fin, Hulk Hogan ha aceptado su destino y decidió que ya no insistirá más en volver al encordado.

Así lo reveló en una reciente entrevista con Pat McAfee para su video podcast The Pat McAfee Show, en donde declaró que ya no tiene lo necesario para volver al ring, sobre todo, luego de tantas cirugías a las que se ha sometido en años recientes. Estas fueron sus cortas, pero interesantes palabras:

► Hulk Hogan descarta por completo su retorno al encordado

«Ya no está, hermano. Una cirugía más. Si me caigo en el ring, creo que me haría polvo».

La última lucha de Hulk Hogan fue una victoria junto a Sting y James Storm ante Bobby Roode, Bully Ray y Kurt Angle, en un house show realizado en Manchester, Inglaterra, el 27 de enero de 2012. Así que ya han pasado más de 10 años sin The Hulkster en el ring.

Además, hay que decir que en su última aparición en WWE ,el pasado 06 de enero, cuando Raw debutó en Netflix, fue ampliamente abucheado por los fanáticos de WWE en San José, California, y desde entonces, no ha vuelto a aparecer, pese a que su cerveza, la Real American Beer, ha patrocinado los shows de WWE.