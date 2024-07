Unas semanas atrás nos hacíamos eco en SÚPER LUCHAS de cuánto tiempo estará Adam Copeland fuera de acción como consecuencia de su lesión en AEW Double or Nothing:

«Lo único que sé es que no puedo soportar peso durante ocho a diez semanas, lo cual es de lejos la parte más frustrante. Esta es la misma pierna en la que me rompí el tendón de Aquiles, así que más o menos sé lo que es, y es simplemente mucho no hacer nada. Una vez que vuelva a caminar, podré tener una mejor idea de si esto va a durar seis meses u ocho meses. (…) Realmente creo que cuando tenía 30 años podría haberlo superado.»

► Hulk Hogan de Adam Copeland

Una lesión ocasionada cuando saltó desde lo alto de la jaula de acero para caer sobre Malakai Black, cubrirlo y retener el Campeonato TNT que, irónicamente, debido a los daños sufridos tuvo que dejar vacante. El título está hoy en manos de Jack Perry, quien se hizo con él ganando la lucha de escaleras de Forbidden Door.

El miembro del Salón de la Fama de WWE Hulk Hogan aborda aquella maniobra de Copeland en su reciente entrevista en The Outbound Life:

«Vi a Edge [Copeland] saltar desde la jaula la otra noche. Aún no he hablado con él, pero es un profesional entrenado. En el ocaso de su carrera, salta desde la cima. Por favor, explícame eso. Él ya es muy popular. La mayoría de los tipos que hacen eso, lo hacen porque no son lo suficientemente populares. Edge ya lo era. Hacer eso, simplemente no lo entiendo. Aún no lo he llamado. Iba a llamarlo anoche, pero me quedé dormido. Solo quiero saber, ‘Por favor, explícame eso. Ya eres extremadamente popular. No necesitabas hacer eso. No necesitabas subir allí’. Si vas a subir allí, no significa nada, a menos que hagas algo mejor que lo que hizo Mick Foley. Mick Foley fue lanzado desde la cima de la jaula y cayó sobre la mesa. Si vas a superar a Mick Foley, tienes que ser lanzado desde la cima de la jaula sin mesa. Simplemente no lo entendí. No significó nada porque Edge ya era muy popular. Muy popular. No necesitaba eso».

¿Estás de acuerdo con Hulk Hogan?

WATCH: The spot at AEW Double or Nothing where Adam Copeland broke his leg pic.twitter.com/m4RJWGwPna — Cultaholic Wrestling (@Cultaholic) May 28, 2024