Hulk Hogan cuenta todo de la formación de la nWo

Si WCW estuvo venciendo a WWE durante tanto tiempo en las Monday Night Wars fue responsabilidad de la nWo, en especial de Hulk Hogan, Kevin Nash y Scott Hall, pues la facción acabó contando con muchos más integrantes a lo largo de los años. Pero ellos tres fueron el caballo de batalla de Ted Turner para pasar por encima a Vince McMahon. Ya cuando Nash y Hall pasaron de una empresa a la otra fue fundamental en la disputa, pero Hogan dio el empuje necesario. The Hulkster cuenta todo de su unión al New World Order en Insight with Chris Van Vliet.

► El tercer miembro de la nWo

«Bueno, primero que nada, no le dijimos a nadie, Hall y Nash no sabían si yo iba o no. [¿No sabían quién era el tercer hombre?] Bueno, había una posibilidad porque Eric había estado [en contacto]. Estaba filmando una película en Los Ángeles. Y Eric me había hablado de convertirme en rudo. Le dije que no, hermano, no funciona para mí en este momento, sabes, estaba ganando muy buen dinero allí, dinero garantizado, y solo quería que las cosas siguieran como estaban.

«Aunque la cosa de la camiseta roja y amarilla empezaba a perder un poco de brillo y estaba pasada de moda. Y vi, sabes, que Scott salió y pensé, esto parece real, sabes, y lo estaba viendo desde Los Ángeles. Y luego salió el gran Kev y powerbombeó a Eric contra la mesa. Llamé a Eric y le dije que yo era el tercer hombre. Él dijo, oh, gracias a Dios, porque íbamos a ir con Sting. Le dije, hermano, no puedes ir con Sting. Él no es de la WWF de pies a cabeza. Está en mi sangre. Quiero decir, soy el tipo. Así que Eric no quería decírselo a nadie, sabes.

«Así que hasta el momento en que fui al ring, Eric dijo, Hogan todavía no ha llegado. Lo cual, por supuesto, yo estaba afuera pasándola bien. Hogan todavía no ha llegado. Y si no llega, vamos a enviar a Sting. Así que Scott y Kevin salieron sin saber si yo venía, ¿verdad? Así que es realmente extraño porque cuando veo la cinta, sé que Eric estaba hablando de sí, bueno, pasamos tiempo afuera y discutimos el discurso y cosas así, y no recuerdo nada de eso porque simplemente fui cuando Gene entró, fue como, déjame decirte algo, Mean Gene. Seguí con mi palabrería normal, sabes, estaba buscando en todo el mundo mientras ustedes estaban bombeando gas para ir a la secundaria.

«Solo seguí con uno de mis discursos de rudo, sabes, y fue que nunca pienso en lo que voy a decir hasta que llego allí. Así que, sabes, todo estaba muy bien. Y de repente sentí ese calor blanco frío donde se puso amargo y empezaron a lanzar cosas. Le dije a Mene Gene que tenía que irse, hermano. Tienes que irte. Podríamos tener un motín aquí y luego le sangraba la nariz. Lo golpearon con algo y mantuvo la cabeza baja. Tenía miedo, hermano, tienes que correr. Porque si empezamos a armar esto, podríamos tener un motín allí porque era ese tipo de calor que no sentía desde hacía mucho tiempo.»