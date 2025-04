Por increíble que parezca, Hulk Hogan salió recientemente a hablar de la polémica que ronda a WWE por el mal manejo de John Cena en esta nueva etapa como villano. Y criticó a WWE y a Triple H, así como al propio Cena y a The Rock, por todo lo que pasó. Esto fue lo que dijo The Hulkster en entrevista con Forbes:

► Hulk Hogan critica el manejo que se le dio a la nueva etapa de villano de John Cena

«Bueno, para empezar, John Cena era mi luchador favorito. Empecemos por ahí. Porque yo estuve luchando durante años, hermano, y no había ni The Rock ni Stone Cold. Solo estaba yo durante más de 20 años… John dio un paso al frente y realmente tomó la batuta, e hizo un gran trabajo.

«Y al final del día, cuando él se volvió rudo —como en la historia de la NWO… no solo cumplimos, salimos al ruedo con Hall, Nash y yo. Y esa historia fue creciendo y creciendo, y nos volvimos cada vez más malvados. Así que, para mí, al ver esa historia con John Cena, cuando The Rock hizo el gesto de cortarse el cuello y John Cena se volvió rudo, esperaba algo similar.

«Y luego John Cena salió, y no estaba The Rock, y ahí fue cuando me desconecté, porque esperaba que siguieran apareciendo personajes como lo hicimos nosotros. Sé que todos tienen películas y compromisos y todo eso, pero no se sintió como esa gran ola que se te venía encima. Como cuando la nWo tomó el control, hombre, hasta odio decirlo, pero arrasamos con todo y le dimos una paliza a todos. Acabamos con todo. Todos los técnicos lloraban y se quejaban, y se puso feo. Éramos tan poderosos con ese trío».