Hulk Hogan fue muchas cosas en la lucha libre pero «El Inmortal» jamás fue dueño de la WWE. Pero, ¿lo intentó? Parece ser que sí. Entonces, ¿qué pasó? Bruce Prichard, actual director ejecutivo de la compañía, habla de ello en Something To Wrestle With Bruce Prichard junto a Conrad Thompson.

► ¿Pudo Hulk Hogan ser copropietario de WWE?

“Hasta que hice un show con Eric Bischoff tras la muerte de Terry (Bollea, nombre real de Hogan), Eric soltó algo que yo no había escuchado nunca. Y quiero preguntarte si recuerdas que eso alguna vez saliera. Según él, el Hulk Hogan de la vida real, Terry Bollea, esperaba que en algún momento Vince le diera participación accionarial en la compañía. Y eso me sorprendió mucho, porque nunca me imaginé que esa conversación pudiera haber existido. Yo no recordaba haber oído eso. Pero sabiendo que ustedes veían cintas juntos y él te preguntaba: ‘¿Qué vas a hacer con tal o cual?’ y proponía ideas para otros tipos, ¿crees que quizá eso… obviamente él quería asegurar tanto éxito como fuera posible, pero que fuera parte de una estrategia al mudarse a Connecticut? Como decir: ‘Oye, quizá pueda posicionarme para ser una parte más grande de esto, más allá de mi rol en pantalla’. ¿Él compartió contigo aspiraciones de ese tipo?”, comienza diciendo Thompson.

Prichard continúa: “Sabes, podría haber sido. Inicialmente, la razón por la que se mudó a Connecticut fue porque estaba haciendo tantas cosas aquí arriba, sobre todo en las primeras etapas de la expansión. Él y Vince trabajaban juntos todos los días. Entrenaban juntos, trabajaban juntos, y estaban constantemente pensando en cosas nuevas que hacer. Nueva York, siendo el epicentro mediático, hacía más fácil que si tienes a Hulk Hogan aquí mismo, pudiera ir a hacer cosas en Nueva York. Así que esa fue la razón original por la que Hulk se mudó aquí y tenía una casa aquí: para estar cerca de la máquina. Y no me sorprendería en absoluto.

Y sí, creo que a Hulk le gustaba estar del otro lado y quería tener más control y ser parte de… No sé qué tan serias llegaron a ser esas conversaciones con Vince, pero creo que Vince también vio eso en algún punto de la relación. Sé que Vince siempre vio a Hulk como su Babe Ruth. Y siempre quiso que Hulk estuviera aquí, siempre quiso que Hulk fuera parte de la compañía, y viceversa: que la compañía fuera Hulk Hogan. Así que creo que era algo mutuo. No sé cuánto ni qué tan serias fueron realmente esas conversaciones.

Es un ‘qué hubiera pasado’ interesante, porque si hubieran arreglado eso, si Hulk se hubiera convertido en dueño parcial de la WWF, probablemente nunca se habría ido a WCW. La nWo nunca habría sido lo que llegó a ser. No sé si la WCW de Ted Turner habría durado tanto sin Hulk Hogan.

Mucha gente puede discutir muchas cosas, y yo siempre argumentaré —y lo mantengo— que la salida de Hulk de WWE fue… eso fue un golpe. Lo mires como lo mires, lo disfraces como lo disfraces, fue un golpe. Y cuando se fue a WCW, inicialmente no fue exitoso. Al principio fue un fracaso, no funcionó. Y creo que la razón por la que no funcionó fue la misma razón por la que no estaba funcionando en WWE cuando Hulk se fue: era la misma presentación, lo mismo de siempre. El deseo de convertir a Hulk en heel y ponerlo como el centro de la promotora en un rol distinto, creando algo nuevo, una nueva persona, era algo extraño en muchos sentidos, porque era… tenías a la gallina de los huevos de oro en Hulk Hogan. No querías perder eso. Y en WCW, con Hulk Hogan allí, no creo que jamás lo aceptaran como un tipo de WCW. Siempre lo vieron como el tipo de WWE. Siempre lo vieron como un outsider. Esa es mi opinión. Así que cuando la gente habla de la nWo, de la Guerra de los Lunes, de las 83 semanas y todo ese rollo… nada de eso ocurre sin que Hulk Hogan se vuelva heel. Nada. Estoy de acuerdo.

Él destruyó por completo el personaje del rojo y amarillo que había llevado y hecho suyo. Y por Dios, terminó con eso, pero había que destruirlo para traerlo de vuelta. Cuanto más fuerte es el babyface, más fuerte es el heel. Cuanto más fuerte es el heel, más fuerte es el babyface. Así que al convertir a Hulk en heel, era algo nuevo. Era: ‘Oh Dios mío, mi tipo de siempre, ahora… ¿qué está haciendo?’ Eso generaba intriga. Era buen storytelling. Era un personaje profundo. Tomaron un personaje rico que no tenían la capacidad de construir como babyface —al menos hasta que empezaron a construir a Sting en esa línea— y lo pusieron patas arriba para añadir otra capa, otra riqueza al personaje de Hulk Hogan con Hollywood Hogan. Y pensé que fue brillante. Funcionó genial. Y le dio a la gente otra razón para sintonizar y ver qué estaba haciendo Hulk Hogan ahora. Era Hollywood Hogan. ‘Oh Dios mío, odio a este tipo’. Pero lo odiabas y lo amabas al mismo tiempo.

Y esa era la belleza de Hulk Hogan. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía: ‘Voy a ser heel y voy a ser tan jodidamente cool que la gente empezará a amarme’. Y eventualmente lo hicieron.”