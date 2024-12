Hulk Hogan: «Cody Rhodes hace un gran trabajo en WWE»

Existen varias maneras de medir la relevancia de un luchador en la historia del pro wrestling. Si hablamos de Dusty Rhodes, una de ellas es cómo influenció a otras leyendas. Ric Flair dijo una vez: «Fue quien más me influyó cuando estaba empezando. Quería ser su hermano, quería ser ‘Ramblin’ Ricky Rhodes». También Hulk Hogan: «Vivíamos para Dusty Rhodes. Todos amábamos a Dusty. Si no fuera por Dusty, nada de esto habría sucedido. Él fue la razón principal por la que me enfoqué en la lucha libre profesional».

► El padre y el hijo

Siguiendo con «The Hulkster», durante una reciente entrevista con Justin Barrasso de Undisputed resaltó una vez más la importancia del «American Dream» en su propia carrera a la vez que aplaudía el buen hacer de su hijo, Cody Rhodes, el actual Campeón WWE, a quien también recientemente su gran amigo y mentor Arn Anderson calificaba, junto a su hermanastro, Dustin Rhodes, como los mejores luchadores de segunda generación.

«Mucho de lo que hacíamos en aquel entonces todavía funciona. De vez en cuando, ves que él hace algo parecido a ‘Hulk up’. Es genial verlo. Pero es muy difícil comparar. Este es un tiempo completamente diferente. Yo levanté a André el Gigante una vez [en WrestleMania III], y eso fue todo. ¿Sería suficiente un solo levantamiento ahora? No lo sé. Así que los tiempos han cambiado, pero Cody está haciendo un gran trabajo con el cinturón, y eso no es fácil. Dusty fue quien me enganchó al wrestling. Si Dusty Rhodes no estaba en la televisión un sábado o domingo por la mañana aquí en Tampa, nos enfadábamos«.

Hulk Hogan y Dusty Rhodes compartieron el cuadrilátero 9 veces, 8 de las cuales fueron en NJPW, donde tuvieron un par de manos a mano. Sus enfrentamientos de equipos incluyeron a luchadores como Antonio Inoki, Bob Backlund o André el Gigante. La otra fue en WWE, durante la batalla real de Royal Rumble 1990 que ganó precisamente HH.

Dusty Rhodes hits Hulk Hogan with a Bionic Elbow. pic.twitter.com/zsoauOyABD — Allan (@allan_cheapshot) December 29, 2021