Chelsea Green recuerda con emoción a Hulk Hogan tras su fallecimiento. “Fue un pionero, una inspiración… solo hay un Hulkster”, declara la luchadora de WWE. Atendamos a sus declaraciones completas durante una reciente aparición en CBS News.

Entrevistadora: Traemos ahora a la luchadora profesional de WWE, Chelsea Green, para hablar más de todo esto. Chelsea, muchas gracias por acompañarnos. Sé que esta noticia debe haberte sorprendido. ¿Qué pensaste al enterarte esta mañana?

Chelsea Green: «Más allá de sus puntos de vista políticos, era una verdadera leyenda. Y si no fuera por Hulk Hogan, muchos de nosotros en la industria de la lucha libre no estaríamos aquí. Inspiró a toda una generación, así que esta pérdida se siente profundamente en la comunidad luchística».

Entrevistadora: Hoy mismo se anunciaron figuras Ultimate Edition de Hulk Hogan en la Comic-Con. ¿Cómo influyó él en tu carrera y qué tipo de relación tuviste con él?

Chelsea Green: «Solía llegar a RAW y SmackDown con una energía inigualable. De hecho, lo vimos en la premiere de RAW en Netflix en enero. Se le veía muy vivo, con mucho espíritu. Ese es el Hulk Hogan que yo conocí y con el que crecí. Mi esposo es un fan total de él, así que está sintiendo mucho esta pérdida. Estoy segura de que mis compañeros también lo están tomando muy duro».

Entrevistadora: Sabemos que también era muy apoyador de las luchadoras. ¿Tienes algún recuerdo favorito de él?

Chelsea Green: «No podría mencionar solo uno. Tuvo un impacto inmenso en la lucha. Además, era local de Florida, igual que yo. Lo veíamos seguido por la playa, en su tienda. Era una persona realmente única.

Entrevistadora: Dicen que cuando él entraba a una habitación, todo cambiaba. ¿Cómo crees que lo recordarán sus colegas?

Chelsea Green: «Igual que yo. Tal vez lo digan incluso mejor. Todos los que crecimos en los 80s y 90s lo tuvimos como ídolo. No puedo imaginar cómo se siente su familia, pero es hermoso ver cómo toda la comunidad —no solo la de lucha libre— se une para honrar a un ícono americano».

Entrevistadora: Fue pionero también fuera del ring, en televisión y cine. ¿Qué tan extraordinario es eso en tu profesión?

Chelsea Green: «Eso es lo que hacía único a Hulk. Lo han logrado otros como The Rock o John Cena, pero Hogan fue el primero. Son personas que trascienden la lucha libre. Hulk Hogan abrió el camino para que todos pudiéramos correr en Hollywood«.

Entrevistadora: ¿Te dio algún consejo de vida o de carrera?

Chelsea Green: «Cuando apenas comenzaba, antes de WWE, tuve algunos encuentros con él. No era nadie en ese momento. Pero la positividad y motivación que me dio hace más de diez años todavía me marca. Fue un pionero sin miedo y eso se nos pegó a todos».

Entrevistadora: ¿Crees que habrá alguien como él en la lucha libre?

Chelsea Green: «Imposible. Podemos intentar imitarlo, tener ese bronceado tan icónico, esa presencia… pero al final del día, solo hay un Hulkster«.