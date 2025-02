Hulk Hogan: «Amo a Bret Hart hasta la muerte»

Hulk Hogan y Bret Hart han tenido una relación cuanto menos curiosa a lo largo de los años. En 2024, «The Hulkster» decía que no entendía que «The Hitman» lo culpara. Pero en 2023 aseguraba que él mismo saboteó su propia carrera. En 2021, el oriundo de Canadá comentaba que ya nadie lucha como el de Estados Unidos. Sin embargo, en 2020 lo calificaba de pedazo de mi*rda.

► Amor hasta la muerte

Y así nos plantamos en 2025, cuando Hogan comparte su amor por Hart mientras habla en The Pat McAfee Show:

«La gente o me quiere o no me quiere. No hay punto intermedio. Mucha gente cree que yo manejaba el show o que tenía el poder de decisión. He escuchado a Bret Hart decir que destruí su carrera porque tenía el control. Ha odiado a Vince, ha odiado a Flair, ha odiado a Goldberg. Odia a todos. No sé en qué lugar caigo yo ahí.

La última vez que lo vi, estaba en un vestuario de WWE y me llamaban para ir a Gorilla (la zona tras bambalinas cerca de la entrada al ring). Abrí la puerta y Nattie, a quien adoro, estaba ahí con Bret. Le dije: ‘Hey, Bret, ¿cómo estás?’. Le di la mano rápidamente. No creo que se diera cuenta de que fui yo. Creo que cuando lo notó, ya me había ido. No hemos hablado desde entonces.

Me encantaría arreglar las cosas. Amo a Bret, me parece increíble. Pero las carreras son lo que son. Te lo pondré así: si alguien pudiera haberlo hecho mejor, lo habría hecho. Cada uno hace su propio camino. Yo no odio a Vince McMahon porque le fue mejor que a mí. Espero que podamos enterrar el hacha.»