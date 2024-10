Hulk Hogan, afectado por el ataque a Donald Trump

Hulk Hogan, una de las figuras más reconocidas a nivel mainstream en los Estados Unidos, decidió recientemente mostrar de forma pública su apoyo a Donald Trump, quien el 5 den oviembre buscará ante Kamala Harris su segundo mandado como presidente de los Estados Unidos.

Pues bien, Hogan reveló que su apoyo público vino después de que intentaran matar a Donald Trump durante un mitín de su campaña política. Así lo reveló en entrevista con Patrick Bet-David en el PBD Podcast. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Hulk Hogan revela por qué hizo público su apoyo a Donald Trump

«Cuando intentaron acabar con Donald Trump, alguien que conocía personalmente, me afectó mucho más y me levanté del sofá. Dije: ‘Eso es todo, esto tiene que parar’. Como hombre de negocios, no quería dividir a mi audiencia, pero ahora no me importa. Esto es mucho más que negocios, ahora es una revolución espiritual. Este hombre está saliendo para tratar de ayudar a la gente, quiere ayudar a millones de personas, quiere que Estados Unidos tenga a Dios en nuestro país, en nuestros hogares y en nuestras escuelas, y dije que no podía soportarlo».



Sin duda alguna, el mundo se paralizará en cuestión de días para saber el próximo presidente y el destino de una potencial mundial como lo es Estados Unidos en esta fiesta democrática.