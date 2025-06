¿Hubo interés de TNA en Ron Killings?

Solo una semana después de su salida, R-Truth retornó a WWE de manera sorpresiva y atacó a John Cena en el evento premium Money in the Bank 2025, ayudando a que Cody Rhodes y Jey Uso pudieran vencer a Cena y Logan Paul. Triple H intentó disimular el impacto del regreso del veterano, restándole importancia diciendo que todo era parte del espectáculo, pero lo cierto es que tanto el luchador, como Cody Rhodes (durante el post show) dieron versiones en contrario, en una situación que obligó a la compañía (aparentemente) a cambiar sobre la marcha e insertar al veterano luchador en el estelar del evento.

► Ron Killings atrajo la atención de TNA tras su breve salida de WWE

Ron Killings firmó un nuevo contrato con la WWE donde se le permitiría usar su nombre real en esta última etapa, y agradeció a Triple H y Nick Khan por ello; sin embargo, antes de que ocurriera este suceso, parecía algo natural el hecho de que otras compañías se fijarían en él, con TNA siendo una de ellas (donde incluso luchó entre el 2002 y 2007).

Al respecto, Dave Meltzer, señaló en el reciente Wrestling Observer Newsletter, que TNA estaba dispuesta a hacerle una oferta. Sean Ross Sapp, vía Fightful Select, confirmó posteriormente la noticia, afirmando que TNA intentaría fichar a Killings para al menos una aparición antes de que renovara su contrato con la WWE; y el productor de TNA y ex ECW, Tommy Dreamer, también hizo público su interés en traer a Killings a TNA.

Evidentemente, esta situación no se materializó y, si bien técnicamente no está descartado que Ron Killings haga alguna aparición en TNA, dado que WWE tiene una relación laboral con TNA, no parece que el veterano regrese pronto a la compañía donde fue Campeón Mundial.