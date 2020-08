Hubo caos tras bambalinas previo a WWE Raw

Varias personas dicen en WWE se vive un ambiente de caos, debido al apremio con el que se hacen las cosas. El pasado viernes, el señor Vince McMahon había aprobado solamente 4 segmentos de los 32 que el equipo de escritores creativos le presentaron para los shows de WWE Raw de ayer y del próximo lunes. Porque sí, ayer lunes se empezó a grabar en horas de la tarde hasta el inicio de la noche el episodio de Raw que vimos y el que veremos este siguiente lunes 10 de agosto.

► ¿A Vince McMahon se le olvidó manejar el barco llamado WWE? ¡Imposible!

La información proviene de Steve Carrier de Ringside News, quien señala que un miembro del equipo creativo en WWE le comentó lo anterior, y le añadió que ese rechazo masivo de ideas dejó al equipo creativo con muy poco tiempo para "lograr resolver muchas cosas".

El show de Raw no fue aprobado sino hasta pocas horas antes de que se pusieron en marcha las grabaciones, las cuales empezaron a la 1 de la tarde. Por tal motivo, las grabaciones de Main Event también se vieron afectadas, y que las Superestrellas eran programadas y desprogramadas en cuestión de minutos de ambos shows televisivos.

Sumado a esto, los productores se sentirían perdidos porque "parece que no hay una dirección creativa en WWE, ya que nadie orienta ni nada una orden clara", y al final del día, las decisiones e lo que pasará o no en un show las toma solamente el señor Vince McMahon. Aunque hay que decir que el primer show de los dos grabados no salió para nada mal. Al contrario, con esa gran sorpresa de Raw Underground, cualquier cosa que pudiera ser mala o negativa quedó en el olvido, al menos por esta semana.

► ¿De qué se quejan los creativos de WWE?

No es la primera vez que esta supuesta fuente le hace entender a Ringside News que los escritores están frustrados, pues desde que Bruce Prichard es el Director Ejecutivo de Raw y SmackDown, las cosas están muy desorganizadas. Muchos describen a Prichard como el bufón de Vince, el que lo hace reír y le calma un poco el estrés, lo cual es bueno, pero para liderar un equipo de escritores parece que no es el mejor, pero respecto a sus aportes a nivel creativo sí que hay decir que tanto SmackDown como Raw son mejores sin Heyman en el poder creativo.

Y las cosas como son: ni Vince McMahon es el problema de WWE. Ni Triple H es el salvador de WWE. El viejo lobo de mar que es el señor McMahon, sacará a WWE de esta mala racha de ratings en los que influyen factores como el que las personas están preocupadas y quieren ver más noticieros que cualquier otra cosa, además que estos se han convertido en fuente noticiosa de cara a las elecciones de noviembre en Estados Unidos, ante la poca participación de las personas en los rallys presenciales.

__________________________________________________________

Recuerda que en SUPERLUCHAS tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.