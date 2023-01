Hubo cambios de última hora esta semana en WWE Raw

Es prácticamente imposible que todo salga según lo planeado durante un programa de tres horas en vivo como es Monday Night Raw. Sin ir más lejos, en el de esta semana las cámaras de la WWE captaron a Rhea Ripley utilizando una palabra que seguro que no estaba escrita en el guion para insultar a Cedric Alexander. Ahí entra también que no todo lo que dicen las Superestrellas está puesto en un papel. Como tampoco lo que pasa en los combates. Y justamente ahora hablamos de algunos cambios que hubo de última hora antes del show del lunes.

Fed up with #TheBloodline, WWE Official @ScrapDaddyAP schedules a Tag Team Turmoil Match where the winner will face The @WWEUsos for the #WWERaw Tag Team Titles.#WWERaw pic.twitter.com/be2gcGfLe3 — WWE (@WWE) January 11, 2023

► Los cambios en Raw

Como informan nuestros compañeros de Fightful en su sección de pago, durante la lucha de equipos Turmoil que cerró la velada estaba previsto que Akira Tozawa acompañara a The Street Profits, continuando con la historia de amistad que los tres luchadores han estado contando en las últimas semanas. Pero el japonés no estuvo allí con Montez Ford y Angelo Dawkins. De la misma manera, ninguno de The Usos estuvieron acompañando a Solo Sikoa en su combate contra Dolph Ziggler como había sido previsto en un primer momento en el guion de Raw.

Los Campeones Indiscutibles de Parejas sí que aparecieron al final del programa para encararse con The Judgment Day después de que este ganaran dicho encuentro para convertirse en contendientes al título. No se sabe por qué se dieron estos cambios de última hora, pero al mismo tiempo tampoco tuvieron ninguna importancia. Los Profits no pero Sikoa ganó igualmente sin sus hermanos a su lado. Podríamos especular con que estas modificaciones fueron obra del recientemente regresado Vince McMahon pero no tenemos esta información.

¿Qué os pareció el programa de esta semana de Raw?