Hoy se retira Homicide por quiste en el cerebro

El recordado luchador independiente, Homicide, recordado por sus luchas en ROH, PWG y TNA Wrestling, ha sorprendido al mundo al anunciar la verdadera causa de su retiro.

Y es que, el luchador, de nombre real Nelson Rodríguez Erazo, y quien hoy está cumpliendo 48 años de edad, anunció a través de su cuenta oficial de Facebook, que está pasando por un difícil momento de salud, pues se le detectó un quiste en el cerebro. Estas fueron sus declaraciones:

► Homicide anuncia su retiro de la lucha libre profesional por difícil situación médica

«No puedo creer que esté diciendo adiós, no solo a un trabajo, sino a la pasión, al deporte de la lucha libre profesional. Homicide y Bull James vs. Mike Santana y ‘Odio a todos’ Afa Jr.

«La razón por la que me voy es porque fui al doctor y me encontraron un quiste en el cerebro. Lo he tenido por meses y ha empeorado. Mi visión y mi habla están mal. Se debe a los golpes fuertes, a los nocauts y a tomar un avión para viajar.

«El 20 de marzo, Outlaw Wrestling significa mucho para mí. Quiero que la gente festeje y sonría, excepto Afa Jr.

«Soy un sobreviviente, siempre gano estas malditas batallas. Desde el fondo de mi corazón, gracias por su apoyo. Esto no es un adiós. Es un ‘nos vemos luego’».

Así las cosas, esta noche en un show de Outlaw Pro Wrestling, en Brooklyn New York, donde todo empezó para Homicide, dirá adiós a su carrera. Desde SÚPER LUCHAS le agradecemos todo su aporte a la lucha libre profesional y esperamos que pueda recuperar su salud.

Homicide, durante su carrera, fue campeón en AAA, Assault Championship Wreslting, Big Japan Pro Wrestling, Catalyst Wrestling, Doghouse Championship Wrestling, Eastern Pro Wrestling, Full Impact Pro, Impact Championship Wrestling, la IWA de Puerto Rico, Pro Wrestling Guerrilla, ROH, en donde fue Campeón Mundial de Parejas y Campeón Mundial de Peso Completo ROH y muchas otras empresas independientes más.