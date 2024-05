El hoy de Ivar en WWE: «Me gusta sorprender»

La grave lesión meses atrás de su compañero en The Viking Raiders, Erik, obligó a Ivar a ganarse oportunidades en WWE de manera individual. Y si bien no ha alcanzado los mayores éxitos de la pareja, no le ha ido en absoluto mal. El vikingo ha estado haciendo las delicias de los fanáticos luchando con Bronson Reed, Chad Gable u Otis.

► El hoy de Ivar en WWE

Ahora, ¿cómo lo está viviendo él? A Fightful le dice que esperaba pasar toda su carrera en la compañía como luchador en equipo.

«Es realmente emocionante. Creo que he mencionado mucho que cuando fuimos contratados, lo fuimos como un paquete. Así que siempre esperé que solo hiciéramos equipo todo el tiempo que estuviéramos en la WWE. Comencé a luchar en 2001, así que tenía experiencia como luchador individual antes. Pero cuando nos contrataron, éramos un equipo.

«Todas esas metas que tenía como luchador individual cuando era más joven quedaron en segundo plano porque no estaba pensando en ellas. Ahora, de repente, él se lesiona y yo tengo esta oportunidad, y pienso: ‘Oh, sí. Soy un luchador individual. Puedo hacer esto’. Es emocionante ver a los fanáticos darse cuenta ahora de que soy un luchador individual.

«Es realmente, realmente, realmente emocionante. Lo es para mí, y lo es para ellos. También es como, ‘Oh, wow, no han visto esto. Sé lo que puedo hacer, pero ellos no lo han visto. Nada de eso. Oh, hombre’. Así que simplemente me encanta ir al ring cada semana y espero sorprender a la gente, captar su atención.»

En la misma entrevista habla de cómo se encuentra Erik:

«Sí, lo vi en el vestuario. Está aquí para algunas apariciones. No lo había visto desde poco después de su lesión. De hecho, volé hasta Birmingham cuando se sometió a cirugía para sorprenderlo en el hospital. Así que no lo había visto realmente desde entonces. Fue agradable. Luego, me vieron en el vestuario y dijeron: ‘Oye, ¿te gustaría hacer un poco de medios?’ Y yo dije: ‘Bueno, está bien. Estoy en pantalones cortos, pero vamos a hacerlo’. Sí. Pero él está bien. Es solo un proceso lento y constante. Los cuellos son complicados. He tenido mi propia lesión en el cuello antes. Son cosas complicadas. Simplemente lleva tiempo.

«Hubo un momento en el que me sentí un poco sorprendido porque no estaba al tanto de lo que estaba pasando con Erik. Y pensé: ‘Bueno, en realidad sí lo sé. Mi experiencia fue peor’. Sí, estuve temporalmente paralizado. Así que pasé por un montón de cosas. En un momento se cuestionó si podría regresar, con una fusión doble en el cuello y la cantidad de trauma que tuve en la médula espinal. Así que eso está siempre en mi mente. Honestamente, amigo, diría que aproximadamente una vez al mes, el personal médico me llama aparte y me dice: ‘Hey, tienes una fusión doble. Por favor, ten cuidado ahí fuera’. ‘Sí, gracias’. Necesito a Erik de vuelta para que me vigile. Pero sí, me preocupa y es algo que tengo en mente. Pero también me hace consciente de que, cada vez que salgo al ring, podría ser la última vez. Por eso, siempre trato de dar lo mejor de mí en cada lucha.»