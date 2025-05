Hoy en la historia: 9 de mayo en la lucha libre

Descubre qué ocurrió un día como hoy en la historia de la lucha libre: combates épicos, debuts memorables, títulos ganados, hechos clave y mucho más.

9 de mayo en…

WWE

1975 : El Campeonato de Peso Completo WWWF se defiende por primera vez en Japón, cuando Bruno Sammartino y Giant Baba, Campeón de Peso Completo PWF (Pacific Wrestling Federation), empatan en un combate sin resultado en la Noche 28 del evento AJPW 3rd Champion Carnival de All Japan Pro Wrestling.

1994 : La réferi Daphanie LaShaunn nace en Aracaju, Sergipe (Brasil).

We were exchanging hair care secrets.🤫 but seriously SO grateful to now be working directly with him every Friday on smackdown! So much knowledge and you’re gonna have a good laugh too. Love ya, Charles!✨🐐#WrestleMania41 pic.twitter.com/xNqRgEe5Er — Daphanie LaShaunn💅🏾✨🦓 (@RefBaeDaphWWE) April 23, 2025

1997 : Axiom, de nombre real Carlos Ruiz, nace en Madrid (España).

One must still have chaos in oneself to give birth to a dancing star. pic.twitter.com/tEK1rIJr4x — Axiom (@Axiom_WWE) May 3, 2025

NJPW

1971 : Debuta en la lucha libre Tatsumi Fujinami a la edad de 17 años. Cae derrotado en su primer combate a manos de Hirokatsu Shinkai en un evento de Japanese Wrestling Association.

CMLL

1990 : En la Arena Coliseo Acapulco, Gran Markus Jr. gana por tercera vez el Campeonato Nacional de Peso Completo al derrotar a Popitekus. Inicia así un reinado de 161 días.

2004 : Sheriff (Cien Caras Jr.) gana su primer título individual. Se corona como Campeón Occidente de Peso Completo venciendo a León Blanco en la Arena Coliseo de Guadalajara.

2023 : Xelhua inicia su carrera en la lucha libre profesional. Su primer combate tiene lugar en la Arena Coliseo Guadalajara, donde se une a Demonio Maya y Príncipe Daniel contra La Mafia (Leo, Omar Brunetti y Vaquero Jr.).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Arena Coliseo de Guadalajara (@arenacoliseogdloficial)

TNA

2013 : Después de un año ausente con su hermano Joseph Park buscándolo, Abyss regresa sorpresivamente a la Total Non-Stop Action durante un episodio de Impact Wrestling en que ayuuda a Kurt Angle y Sting a derrotar a The Aces And Eights (Bully Ray, Devon y Mr. Anderson).

ROH

2016 : Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling se unen para celebrar el evento War Of The Worlds, donde «Hangman» Adam Page se une al Bullet Club traicionando a The Briscoes y The Motor City Machine Guns en el combate principal. Además, The Addiction (Christopher Daniels y Frankie Kazarian) destronan a War Machine (The War Raiders) como Campeones Mundiales de Parejas ROH.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Frank Hartgrave – Wrestling Journalist (@mrhartgrave)

2019 : Shane Taylor se convierte en Campeón Mundial de Televisión ROH derrotando a Hirooki Goto, Brody King y Jeff Cobb durante la segunda noche de ROH/NJPW War Of The Worlds. Inicia así un reinado de 218 días.

WCW

1957 : Bastion Booger, también conocido como Norman the Lunatic, de nombre real Michael Paul Shaw, nace en Skandia, Míchigan (Estados Unidos).

2/7/94: Bastion Booger, color commentator. pic.twitter.com/RVPNFcdWL9 — OVP – Retro Wrestling Podcast (@ovppodcast) February 7, 2025

1992 : En un episodio de WCW Saturday Night, Barry Windham derrota a Steve Austin (con Paul Heyman) para ganar el Campeonato Mundial de Televisión WCW. Su reinado durará 26 días y será su única vez ostentando el título.

On this date in 1992, the WCW TV Title was up for grabs when Barry Windham defended against the former champion Stunning Steve Austinhttps://t.co/JN6D9o9Dgp pic.twitter.com/n5iOnw3D5L — Monsoon Classic (@MonsoonClassic) June 13, 2023

1998 : WCW se une con la cadena MTV para realizar el evento MTV Ultimate Music Video Feud, donde cada luchador participante tiene un músico como «padrino». Por ejemplo, el equipo High Voltage cuenta con Will Smith, Public Enemy con LL Cool J o Barry Darsow con Run DMC. Al final, Diamond Dallas Page gana el Campeonato MTV. Todo ocurre bajo una tormenta.

1999 : La World Championship Wrestling celebra el evento Slamboree. En el combate principal, Kevin Nash derrota a Diamond Dallas Page y gana el Campeonato Mundial de Peso Completo. Además, Rick Steiner gana el Campeonato Mundial de Televisión al vencer a Booker T, y el equipo de Raven y Perry Saturn gana el Campeonato Mundial de Parejas en una lucha triangular contra los equipos de Chris Benoit y Dean Malenko y Rey Misterio y Billy Kidman. También, En una lucha intergénero, el árbitro Charles Robinson (vestido y actuando como Ric Flair) vence a Gorgeous George, valet de Randy Savage.

NWA

1951 : Buddy Rogers gana por primera vez el Campeonato Mundial de Peso Completo de Montreal destronando a Bobby Managoff en un evento en el territorio de Promotions Eddie Quinn. Tendrá un reinado de 68 días.

«Nature Boy» Buddy Rogers,wearing the Montreal Athletic Commission World Heavyweight Championship in Montreal,Canada back in 1951. pic.twitter.com/qJqczyx0DE — Rasslin’ History 101 (@WrestlingIsKing) December 6, 2021

1958 : Antes de que ambos pasen a formar equipo y triunfar juntos, El Médico (Médico Asesino) recupera de manos de Pepper Gómez el Campeonato de Peso Completo NWA Texas en un episodio de Houston Wrestling.

May 9th 1958, El Medico defeated Pepper Gomez to win the NWA Texas Heavyweight Title. pic.twitter.com/emAwnEc7iv — supershocker17 (@supershocker17) May 12, 2023

1969 : En un show de NWA Hollywood, Mil Máscaras derrota a The Sheik y se convierte en el nuevo Campeón de Peso Completo NWA Americas. Inicia así un reinado de 224 días.

A photo from the Olympic Auditorium from 1969 during an Americas title match between Mil Mascaras and The Sheik. Mil ended up winning the title after The Sheik threw Mil over the top rope pic.twitter.com/648z3ER6wf — Roy Lucier (@roylucier) October 10, 2019

1981 : Carlos Colón se corona por sexta vez como Campeón de Peso Completo WWC Puerto Rico derrotando a Killer Karl Krupp en un evento en el territorio de Capitol Sports Promotions (World Wrestling Council). Es uno de los nueve reinados de Colón con el título y en su totalidad suma, siendo el número uno en la historia, 1.382 días reinando.

May 9th 1981, Carlos Colón defeated Killer Karl Krupp to win the WWC Puerto Rico Heavyweight Title and WWC North American Heavyweight Title. pic.twitter.com/9nABcqzn6r — supershocker17 (@supershocker17) May 12, 2023

1984 : Dory Funk Jr., como The Masked Outlaw, le gana a Ángelo Mosca Jr. el Campeonato de Peso Compleot NWA Mid-Atlantic en un show en el territorio de Mid-Atlantic Championship Wrestling. Funk Jr. reinará durante 49 días en su segundo y último reinado con este título.

May 12th 1984, The Masked Outlaw (Dory Funk Jr.) defeated the Mid Atlantic Heavyweight Champion Angelo Mosca Jr. to win the championship. pic.twitter.com/qqkKekqGhs — supershocker17 (@supershocker17) May 18, 2023

Varias

1967 : Kevin Kelly nace como Kevin Foote en Nueva York, Nueva York (Estados Unidos).

Every time The Rock was interviewed by Kevin Kelly, you knew you were getting comedy gold 😂 pic.twitter.com/8QuRrUN3Ci — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) June 2, 2024

1981 : Nobuhiko Takada comienza a luchar de manera profesional. Debuta cayendo derrotado ante Norio Honaga en la Noche 2 del evento NJPW 4th Madison Square Garden Series de New Japan Pro Wrestling.

35 years ago today – Nobuhiko Takada vs. Bob Backlund

One of the most unusual match-up in history of pro-wrestling. While Backlund really hasn’t fully adapted to UWF style, his in-ring work was great and and the aura of a BIG match was evident#UWF #髙田延彦 #ボブ・バックランド pic.twitter.com/2HTJgklPIx — ROGER TARGET (@Roger_Target) December 22, 2023

1983 : El también peleador de MMA Shinya Aoki nace en Shizuoka, Prefectura de Shizuoka (Japón).

1988 : Jerry «The King» Lawler se convierte en el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AWA (American Wrestling Association) tras vencer a Curt Hennig en una lucha de carrera contra título en un evento de la Continental Wrestling Association.

1988 : Gary Albright comienza su carrera luchando en la promotora Stampede Wrestling. En el mismo evento, están Owen Hart, Chris Benoit o Brian Pillman.

The original Mayor of Suplex City, decorated Nebraska amateur wrestling champion Gary Albright stormed into UWFi in 1991, stunning audiences with his size, agility & ferocity. Was later the focal point their ‘93 ppv that with no domestic tv topped the recent WCW US buyrate(.48) pic.twitter.com/lL9AGfugxz — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) October 11, 2021

1995 : Oro Mensah, de nombre real Oliver Sauter, nace en Lagos (Nigeria).

15 years hard work and true sacrifice to make it to WWE. Always gave it my 110% and put my whole passion and body into the artform of pro-wrestling. Thank you for all the support! love y‘all ✌🏾 pic.twitter.com/tlTgRdLceL — Oro (@OroMensah_wwe) May 3, 2025

1996 : Malia Hosaka gana su primer título, aunque solo le durará un día. Se corona como Campeona Mundial Femenil NWA ante Debbie Combs en un evento en el territorio Southern States Wrestling.

2010 : El Genérico (Sami Zayn) y Paul London, cuyo equipo se conoce como Peligro Abejas, ganan el Campeonato Mundial de Parejas PWG (Pro Wrestling Guerrilla) derrotando a The Young Bucks en el evento PWG DDT4. Su reinado durará 335 días.

2012 : Yoshinobu Kanemaru se corona por sexta vez como Campeón de Peso Completo Jr. GHC derrotando a Katsuhiko Nakajima en la Noche 2 del evento NOAH The Navigation In May de Pro Wrestling NOAH. Kanemaru reinará durante 143 días y tanto el reinado en sí mismo como los días se sumarán para que más adelante se convierta en el luchador con más reinados, con más defensas y con más días combinados reinando.