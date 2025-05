Hoy en la historia: 10 de mayo en la lucha libre

Descubre qué ocurrió un día como hoy en la historia de la lucha libre: combates épicos, debuts memorables, títulos ganados, hechos clave y mucho más.

10 de mayo en…

WWE

1953 : Tito Santana nace en Mission, Texas (Estados Unidos).

1968 : William Regal nace en Codsall, Staffordshire, Inglaterra (Reino Unido).

1999 : Un día como hoy se emite el episodio de Monday Night Raw más visto de la historia de Estados Unidos con un 8.1 de rating Nielsen. En el combate principal The Rock, Stone Cold Steve Austin y Vince McMahon derrotan al equipo de la Corporate Ministry, conformado por Shane McMahon, The Undertaker y Triple H. Además, Debra gana el Campeonato Femenil WWF.





2001 : Liga de football propiedad de Vince McMahon, XLF, cierra sus puertes como consecuencia de las bajas audiencias.

CMLL

1999 : Atlantis termina con el reinado de 1016 días del Dr. Wagner Jr. como Campeón Mundial de Peso Semicompleto CMLL en la Arena Puebla, iniciando el suyo propio, que durará 196 días.

#EnUnDíaComoHoy pero de 1999, @Atlantis_CMLL se convertía en nuevo Campeón Mundial Semicompleto del CMLL tras derrotar y destronar al Dr. Wagner Jr. tras una batalla más en su longeva rivalidad, esta vez en la Arena Puebla. pic.twitter.com/jkHwMIJL2G — Lucha Libre Y Ya (@LuchaLibreYYa) May 10, 2025

AEW

2023 : Durante un episodio de Dynamite, Don Callis traiciona a Kenny Omega durante su combate Steel Cage con Jon Moxley, rompiendo su exitosa relación antes de que el mánager forme The Don Callis Family.

NWA

1968 : En un combate contra Mr. Wrestling en el territorio de Georgia Championship Wrestling en el que si perdía debía abandonar el mismo, The Big O (Johnny Valentine) gana el Campeonato de Peso Completo NWA Georgia.

1974 : Ivan Koloff gana su primer título en la National Wrestling Alliance. Vence a Danny Miller y se corona como Campeón de Televisión NWA Mid-Atlantic en un evento en el territorio Mid-Atlantic Championship Wrestling.

1977 : Ole Anderson derrota a Mr. Wrestling II para conseguir el Campeonato de Peso Completo NWA Macon. Tendrá un reinado de 245 días, el más longevo de su carrera individual.

Mr.Wrestling II cinches in tight on Ole Anderson back in 1979 pic.twitter.com/Vk34tpMjqg — Rasslin’ History 101 (@WrestlingIsKing) November 17, 2020

1980 : The Sheepherders (The Bushwhackers) vencen a Rick Martel y Roddy Piper y ganan el vacante Campeonato de Parejas NWA Pacific Northwest por cuarta y última vez.

1982 : Roddy Piper pierde el Campeonato de Peso Completo NWA Mid-Atlantic después de 190 días a manos de Jack Brisco, que comienza su tercer reinado por el título, el cual durará 58 días.

Jack Brisco vs. Roddy Piper. Clips don’t do justice to this master class where every hold, movement & facial expression amplifies the struggle for the Mid-Atlantic title, a $10k winner’s prize & personal pride. (7.7.1982) 🌟 pic.twitter.com/EUTFM5X1oI — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) February 7, 2023

1983 : Curt Hennig (Mr. Perfect) gana el primer título individual de su carrera. Destrona a Ali Hassan como Campeón de Peso Completo NWA Pacific Northwest.

Curt Hennig and his dad Larry «The Axe» Hennig,during the early part of Curt’s career back in 1982.the young and elder Hennig would enjoy a short reign as NWA Pacific Northwest Tag Champions back in late April ’82 pic.twitter.com/E0eI0clNJ9 — Rasslin’ History 101 (@WrestlingIsKing) July 25, 2019

Varias

1966 : Humberto Garza Jr., hijo de Humberto Garza, nace en Monterrey, Nuevo León (México).

𝐇𝐔𝐌𝐁𝐄𝐑𝐓𝐎 𝐆𝐀𝐑𝐙𝐀 𝐉𝐑.

+ Hijo de Don Humberto Garza

+ Hermano de Hector Garza

+ Sobrino de Mario Segura

+ Primo de El Ninja Jr. y Mascara Pupura

+ Papa de Humberto Carrillo

+ Tio de Angel Garza pic.twitter.com/CzfmoMxWZN — . ❦ NOT @ÁngelGarzaWWE (@NoToquesMisAlas) April 7, 2020

1981 : El Campeón Mundial de Peso Completo AWA (American Wrestling Association), Verne Gagne, disputa su combate de retiro frente a Nick Bockwinkel y posteriormente deja vacante el título. En realidad, volverá a luchar pero hoy dice adiós a los rings.

1991 : Nace la promotora Union of Wrestling Forces International (UWFi), también conocida como UWF International. Hasta su cierre en 1995, buscará fusionar la lucha libre profesional con la autenticidad del combate real, marcando una era importante en el desarrollo del shoot wrestling japonés, e influyendo a futuras compañías de MMA, como PRIDE.