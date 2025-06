Hoy en la historia: 9 de junio en la lucha libre

Descubre qué ocurrió un día como hoy en la historia de la lucha libre: combates épicos, debuts memorables, títulos ganados, hechos clave y mucho más.

9 de junio en…

WWE

1994 : WWE celebra su primera ceremonia de inducción al Salón de la Fama. La clase de inducidos incluye a «Chief» Jay Strongbow, «Classy» Freddie Blassie, Arnold Skaaland, Gorilla Monsoon, Bobo Brazil, James Dudley y Buddy Rogers.

1995 : Tony D’Angelo (Joseph Ariola) nace en Oak Park, Illinois (Estados Unidos).

2009 : Batista se ve obligado a renunciar al Campeonato WWE debido a una lesión sufrida durante su combate con Randy Orton dentro de una jaula de acero en Extreme Rules solo dos días antes.

2024 : WWE realiza el evento premium NXT Battleground. «All Ego» Ethan Page tiene su primera lucha en la compañía desafiando sin éxito a Trick Williams por el Campeonato NXT. Kelani Jordan se convierte en la primera Campeona de Norteamérica en un combate de parejas.

NJPW

2000 : Tatsuhito Takaiwa derrota a Shinjiro Otani y sale ganador del torneo Best Of The Super Junior VII.

2013 : Best Of The Super Junior XX tiene ganador: Prince Devitt (Finn Bálor). En la final, derrota a Alex Shelley.

2018 : New Japan Pro Wrestling celebra el evento de pago por visión Dominion 6.9. En el combate principal, Kenny Omega se corona como nuevo Campeón Mundial de Peso Completo IWGP terminando el reinado de 720 días de Kazuchika Okada.

2019 : NJPW Dominion 6.9 se celebra nuevamente y, entre otras luchas y cambios titulares, Will Ospreay vence a Dragon Lee para ganar el Campeonato de Peso Completo Jr. IWGP.

2024 : En un nuevo NJPW Dominion 6.9, en el combate principal, Best Of The Super Junior 31 encuentra ganador cuando El Desperado derrota a Taiji Ishimori en la final del torneo.

CMLL

1991 : Cuando el Consejo Mundial de Lucha Libre todavía se llama Empresa Mexicana de Lucha Libre y él aún es conocido como Konnan El Bárbaro, Konnan se convierte en el primer Campeón Mundial de Peso Completo CMLL tras vencer a Cien Caras en la final de un torneo en la Arena México.

2012 : Rey Escorpión le gana la cabellera a Black Warrior en un show desde la Arena México que se emite en Televisa Deportes.

AAA

2002 : En un show de AAA Sin Límite que se emite en Televisa Deportes, Héctor Garza vence a Latin Lover y gana el Campeonato Nacional de Peso Completo. Reinará durante un año.

AEW

1995 : Tay Melo (Taynara Melo de Carvalho) nace en Río de Janeiro, Estado de Río de Janeiro (Brasil).

TNA

2004 : AJ Styles consigue por tercera vez el Campeonato X-Division cuando derrota a Kazarian en el combate principal del PPV número 101 de NWA Total Nonstop Action.

2023 : Impact Wrestling celebra el PPV Against All Odds. Los amigos de Motor City Machine Guns, Alex Shelley y Chris Sabin, ganan respectivamente el Campeonato Mundial Impact y el Campeonato X-Division.

Varias

1997 : Jeff Jarrett gana por primera vez el Campeonato de Estados Unidos de Peso Completo WCW derrotando a Dean Malenko durante un episodio de WCW Monday NITRO.